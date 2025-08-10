Twitter
इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले

Relationship Numerology: प्यार के मामले में बदनसीब होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन मैरिड लाइफ होती है एकदम परफेक्ट

Numerology: इस 1 अंक वालों को नाम-पैसा शोहरत और मौत भी मिलती है अचानक, नेम न्यूमेरोलॉजी में ये डिजिट है अशुभ

CBSE ने 9वीं में Open Book Exam को दी मंजूरी, सिर्फ जिंदगी ही नहीं अब परीक्षा में भी साथी होंगी किताबें!

Uric Acid Risk: ये 7 संकेत शरीर में प्यूरीन जमने के हैं, समझ लें किडनी की घट रही पावर और बढ़ रहा गठिया का रिस्क

डायबिटीज, अस्थमा समेत खांसी-जुकाम तक में फायदेमंद है दूधी घास, जानें फायदे और इस्तेमाल

भारत निर्वाचन आयोग ने देश की 334 पार्टियों की मान्यता रद्द की, देश में अब कितनी नेशनल और रिजनल पार्टियां हैं?

सीने में दर्द से लेकर लंग इंफेक्शन तक का कराण बनता है ये पक्षी, सांस लेना भी कर देगा मुश्किल

High Cholesterol Signs: चलते वक्त नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के ये 5 लक्षण, नजर आते ही भागें डॉक्टर के पास

Janmashtami Kab Hai: जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त किस दिन मनेगी? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री

धर्म

Numerology: इस 1 अंक वालों को नाम-पैसा शोहरत और मौत भी मिलती है अचानक, नेम न्यूमेरोलॉजी में ये डिजिट है अशुभ

आज आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. राजेश पायलट से लेकर संजय गांधी और विपिन रावत और गोपीनाथ मुंडे तक के नाम में एक ऐसा अंक था जो उनके हादसे में मौत की वजह बना.

ऋतु सिंह | Aug 10, 2025, 09:08 AM IST

1.अंक ज्योतिष में सबसे सबसे ताकतवर होता है नाम

अंक ज्योतिष में सबसे सबसे ताकतवर होता है नाम
1

अंक ज्योतिष में सबसे सबसे ताकतवर होता है नाम और जब भी किसी व्यक्ति का अगर नाम गलत अंक पर आता है तो उसकी मौत अक्सर किसी न किसी हादसे में होती है. आप चाहें तो गूगल कर लें और यहां देश को कुछ नामचीन बड़े लोग और नेताओं के बारे में बताएंगे जिनके नाम 4 अंकों का था और वे हादसे में खत्म हुए थे.
 

2.देश के कई नामचीन लोगों की मौत के पीछे ये अंक रहा है

देश के कई नामचीन लोगों की मौत के पीछे ये अंक रहा है
2

आप इन लोगों के नाम की स्पेलिंग देखें और न्यूमेरोलॉजी में इस नाम की स्पेलिंग से मिले अंक को देखें. आप पाएंगे कि ये सभी के नाम अंक एक ही था और सभी किसी न किसी एक्सीडेंट में मरे हैं. अंक ज्योतिष में इस खास अंक को अचानक से सब कुछ मिलता है. पैसा,नाम शोहरत और यहां तक की मौत भी. 
 

3.संजय गांधी से लेकर राजेश पायलट तक का ये था नाम मूलांक

संजय गांधी से लेकर राजेश पायलट तक का ये था नाम मूलांक
3

देश के मिलिट्री हेड विपिन रावत से लेकर संजय गांधी, गोपीनाथ मुंडे और राजेश पायलट की मौत में एक चीज कॉमन थी. सभी की मौत एक हादसे में हुई थी. और इन सभी के नाम का मूलांक 4 था.

4.मूलांक चार वालों के साथ सब कुछ होता है सडेन

मूलांक चार वालों के साथ सब कुछ होता है सडेन
4

अगर आपके नाम का मूलांक 4 है तो नाम, पैसा, शोहरत ही नहीं, मौत भी अचानक मिलेगी. ऐसा फेमस न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. नवनीत मंधानी बताते हैं. उनका कहना है कि नाम का मूलांक 4 रखना हादसे को दावत देना है. 

5.हर स्पेलिंग का अपना अंक होता है

हर स्पेलिंग का अपना अंक होता है
5

जी हां, हर स्पेलिंग का अपना अंक होता है. यानी आपके नाम के हर अक्षर का एक अंक होता है और वो अंक जोड़कर अगर 4 आता है तो आपके लिए ये सही नहीं है. यही कारण है कि लोग अपने नाम अक्सर एक एक्स्ट्रा स्पेलिंग ऐड कर नंबर 4 को हटाते हैं. 

6.इस चार्ट से निकालें अपने नाम का मूलांक

इस चार्ट से निकालें अपने नाम का मूलांक
6

इस चार्ट अपने नाम का मूलांक आप निकाल सकते हैं. अपने नाम की स्पेलिंग का नंबर ऐड कर टोटल निकालें. अब सभी नंबर को जोड़ कर दो डिजिट का नंबर आ रहा है तो उसे भी जोड़ दें. जैसे नाम का टोटल 22 आ रहा तो इसे जोड़ दें और ये नंबर होगा आपका 4.

डिसक्लेमरः ये खबर अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है, डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें

