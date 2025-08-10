Numerology: इस 1 अंक वालों को नाम-पैसा शोहरत और मौत भी मिलती है अचानक, नेम न्यूमेरोलॉजी में ये डिजिट है अशुभ

6 . इस चार्ट से निकालें अपने नाम का मूलांक

6

इस चार्ट अपने नाम का मूलांक आप निकाल सकते हैं. अपने नाम की स्पेलिंग का नंबर ऐड कर टोटल निकालें. अब सभी नंबर को जोड़ कर दो डिजिट का नंबर आ रहा है तो उसे भी जोड़ दें. जैसे नाम का टोटल 22 आ रहा तो इसे जोड़ दें और ये नंबर होगा आपका 4.

डिसक्लेमरः ये खबर अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है, डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें

