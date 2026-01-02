Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

3 . मंगल शांत करने के उपाय

3

कुंडली में मंगल दोष न सिर्फ व्यक्ति की तरक्की को रोकता है बल्कि व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है, जो उसकी बर्बादी का बड़ा कारण बन जाता है. ऐसे में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन गुड़, चने की दाल या लाल कपड़ों का दान करें. इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे मंगल शांत होता है. व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है.