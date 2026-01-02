Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 02, 2026, 03:14 PM IST
1.ग्रहों के राजा सूर्य को शांत करने के उपाय
अगर आपकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य का दोष है या फिर सूर्य ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है तो पौष पूर्णिमा पर गेहूं, तांबे के बर्तन, गुड़ और पके हुए भोजन का दान करें.ऐसा करने से सूर्य ग्रह शांत होते हैं.करियर से लेकर कारोबार में सफलता मिलती है.
2.चंद्रमा शांति के उपाय
कुंडली में चंद्रमा दोष हैं तो पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र धारण कर दूध, चावल और चांदी का दान करें. साथ ही शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं.
3.मंगल शांत करने के उपाय
कुंडली में मंगल दोष न सिर्फ व्यक्ति की तरक्की को रोकता है बल्कि व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है, जो उसकी बर्बादी का बड़ा कारण बन जाता है. ऐसे में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन गुड़, चने की दाल या लाल कपड़ों का दान करें. इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे मंगल शांत होता है. व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
4.गुरु और बुध शांत करने के उपाय
कुंडली गुरु या बुध ग्रह के खराब होने की स्थिति में पौष पूर्णिमा के दिन पीली सरसों, केसर या फिर चंदन का दान करना चाहिए. इससे गुरु मजबूत होता है. भाग्य का साथ मिलता है. वहीं हरी सब्जी, कपड़े और हरी चूड़ियां दान करने पर बुधवार मजबूत होता है. शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं.
5.शुक्र और शनि की शांति के उपाय
शुक्र और शनि के दोष होने पर व्यक्ति को पौष पूर्णिमा पर दही, चावल, चीनी या सफेद कपड़ों का दान करना चाहिए. ऐसा करने से भौतिम सुखों की आपको प्राप्ति होगी. जीवन में प्यार और सुख समृद्धि बढ़ेगी. वहीं शनि की शांति के लिए काले तिल, काले कपड़े, गुड़ और लोहे से बने पात्रों को दान करना चाहिए.
6.राहु केतु को शांत करने के उपाय
इन दो मायावी ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए पौष पूर्णिमा पर उड़द की दाल, सरसों का तेल और काले तिलों का दान करें. इस दिन गरीबों को खाना खिलाने और भैरव बाबा की पूजा अर्चना करने पर राहु और केतु शांत होंगे.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
