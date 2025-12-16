FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का बड़ा महत्व है. यह दिन और तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और तर्पण करनेस पितरों को शांति प्राप्त होती है. इसके साथ ही व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलते हैं. आइए जानते हें पौष अमावस्या की तरीख से लेकर पूजा विधि, महत्व और उपाय

नितिन शर्मा | Dec 16, 2025, 11:09 AM IST

1.इस दिन है पौष अमावस्या

इस दिन है पौष अमावस्या
1

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 के दिन सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर शुरू हुई थी. इस तिथि का समापन 20 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. ऐसे में पौष अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन अमावस्या का व्रत करने से पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ साबित होगा. 

2.यह है पौष अमावस्या का महत्व

यह है पौष अमावस्या का महत्व
2

पौष अमावस्या का दिन पितरों की शांति और उनके तर्पण के लिए समर्पित होता है. इस दिन तर्पण और दान करने से पितृ दोष दूर होता है. इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

3.सूर्य और चंद्रमा का मिलन 

सूर्य और चंद्रमा का मिलन 
3

अमावस्या तिथि पर सूर्य देव और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं. यही वजह है कि इस तिथि यानी अमावस्या को देव और पितृ दोनों को प्रसन्न करना का विशेष दिन माना गया है.

4.पाप से मिलती है मुक्ति

पाप से मिलती है मुक्ति
4

अमावस्या तिथि पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. उन्हें इससे मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके अलावा काल सर्पदोष होने पर भी इस दिन विशेष अनुष्ठान होते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

5.पौष अमावस्या पर दान का महत्व

पौष अमावस्या पर दान का महत्व
5

पौष अमावस्या पर दान को बहुत ही शुभ माना गया है. इस दिन चावल, आटा, दाल, और मौसमी सब्जियां दान करना चाहिए. इसके साथ ही काले तिल का दान करना पितरों की शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है. इस दिन गरीबों को ऊनी वस्त्र या कंबल दान करने पितृ प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति को सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है.

6.यह है पौष अमावस्या की पूजा विधि

यह है पौष अमावस्या की पूजा विधि
6

पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें. अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें. स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. हाथ में जल और पुष्प लेकर मन ही मन ‘अमावस्या के निमित्त पितरों को तर्पण और दान का संकल्प लें. साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

