Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

6 . यह है पौष अमावस्या की पूजा विधि

6

पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें. अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें. स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. हाथ में जल और पुष्प लेकर मन ही मन ‘अमावस्या के निमित्त पितरों को तर्पण और दान का संकल्प लें. साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.