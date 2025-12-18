Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 18, 2025, 11:07 AM IST
1.इन चीजों का करें दान
इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है. अगर आप पितृदोष, कर्ज या किसी रोग से जूझ रहे हैं तो पौष अमावस्या के दिन इन खास चीजों का दान जरूर करें. ज्योतिष की मानें तो ऐसा करने से जीवन में चल रही समस्याएं नष्ट होती है. पितृदोष नष्ट हो जाता है.
2.इस दिन है पौष अमावस्या
इस बार आने वाले पौष अमावस्या साल 2025 की आखिरी पौष अमावस्या होगी. यह शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 यानी कल पड़ेगी. आइए इस दिन किन चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है.
3.काले तिल का दान
पितरों की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी वजह मान्यता है कि काले तिल से किया गया तर्पण सीधे पितृलोक जाता है. इससे पितरों को शांति मिलती है. पितृदोष की समाप्ति के साथ ही अकला मृत्यु के दोष से छुटकारा मिलता है.
4.अन्न का दान
शास्त्रों में अन्न दान को महादान माना गया है. ऐसे में पौष अमावस्या पर अन्न के दान का बहुत महत्व है. इससे पितरों को तृप्ति होती है. जीवन में चल रहे आर्थिक संकट, कर्ज और समस्याओं से मुक्ति मिलती है. इसलिए पौष अमावस्या के दिन चावल, जौ, गेहूं और अनाज का दान करना शुभ माना जाता है.
5.गुड़ का दान
पौष अमावस्या पर गुड़ का दान भी बेहद लाभकारी होता है. इससे कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति ठीक होती है. भाग्य जागृत होता है. व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है. काम या करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
6.कंबल या ऊनी वस्त्र का दान
पौष का महीना ठिठुरन भरी सर्दी वाला होता है. ऐसे में पौष अमावस्या के दिन गर्म कपड़े और कंबलों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. किसी गरीब और जरूरतमंद को इनका दान करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है.
7.दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान
पौष अमावस्या पर दान करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखें. जैसे इस दिन स्नान और पूजा अर्चना के बाद ही दान करें. दान सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करें. साथ ही दान करते समय मन में पितरों का स्मरण जरूर करें. दान करते समय किसी तरह के दिखाने या लोभ लालच मन के अंदर न लाये.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
