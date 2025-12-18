Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

7 . दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

पौष अमावस्या पर दान करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखें. जैसे इस दिन स्नान और पूजा अर्चना के बाद ही दान करें. दान सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करें. साथ ही दान करते समय मन में पितरों का स्मरण जरूर करें. दान करते समय किसी तरह के दिखाने या लोभ लालच मन के अंदर न लाये.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.