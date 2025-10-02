Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

10 . पापांकुशा एकादशी पर मिटते है सभी पाप-कष्ट

कृष्ण ने आगे बताया, "भक्तों को पाप से बचने और भक्ति बनाए रखने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए. किसी भी रूप में भगवान विष्णु का स्मरण करने से आनंद मिलता है और पापों का नाश होता है, लेकिन पापांकुशा एकादशी पर जप, ध्यान और कीर्तन सभी कष्टों और नकारात्मक कर्मों को दूर करते हैं. विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने से पिछले पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उत्थान और समृद्ध और धार्मिक जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है."



पापांकुशा एकादशी की कथा विंध्य पर्वत पर रहने वाले क्रोधन नामक एक क्रूर शिकारी की है. उसका जीवन हिंसा, चोरी, मद्यपान और पाप कर्मों से भरा हुआ था. जीवन के अंतिम समय में, यम के दूत उसे लेने आए. भयभीत होकर, वह ऋषि अंगिरा के आश्रम गया और अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा. ऋषि के निर्देशानुसार, उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान पूरा किया और मोक्ष प्राप्त किया. यम के दूत भी उसे लिए बिना लौट गए, और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ.

