दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह
Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 08:59 AM IST
1.पापांकुशा एकादशी को अश्विन-शुक्ल एकादशी भी कहते हैं
पापांकुशा एकादशी जिसे अश्विन-शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को मनाई जाती है. यह पवित्र व्रत भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाभ को समर्पित है और भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ उनकी पूजा करते हैं. पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से अच्छे स्वास्थ्य, धन और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है.
2.पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी
इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह पिछले पापों को धोने और लोगों को नकारात्मक कार्यों से बचाने में मदद करती है. कहा जाता है कि इसका आध्यात्मिक पुण्य सौ सूर्य यज्ञ या एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है. जो भक्त इस व्रत को ईमानदारी से रखते हैं, उन्हें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान पद्मनाभ की कृपा प्राप्त होती है. इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी.
3.पापांकुशा एकादशी 2025: तिथि और समय
1- पापांकुशा एकादशी 2025 तिथि: 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार
2- पापांकुशा एकादशी तिथि आरंभ: 07:10 बजे, 2 अक्टूबर 2025
3- पापांकुशा एकादशी तिथि समाप्त: 06:32 बजे, 3 अक्टूबर 2025
4.पापांकुशा एकादशी 2025: पारण समय
पापांकुशा एकादशी का पारण समय 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:10 बजे से सुबह 10:11 बजे तक है.
1- हरि वासरा समाप्ति क्षण 4 अक्टूबर 2025 को 12:12 पूर्वाह्न पर है
2- द्वादशी समाप्ति क्षण 4 अक्टूबर 2025 को शाम 05:09 बजे है
5.पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व
पापांकुशा एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णित है और इसे पापों का नाश करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से इसके लाभों के बारे में पूछा था. जो कोई भी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेने से भी पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है और यमराज से भी रक्षा होती है. यह एकादशी उन सभी को आध्यात्मिक मुक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है जो इसका सच्चे मन से पालन करते हैं.
6.पापांकुशा एकादशी पूजा अनुष्ठान नियम
पापांकुशा एकादशी पर हिंदू भक्त कठोर उपवास या मौन व्रत रखते हैं. वे सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और पवित्र दिन की शुरुआत करने के लिए साफ़ कपड़े पहनते हैं. यह व्रत दसवें दिन, दशमी को सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन करने के साथ शुरू होता है. भक्त पूरे दिन झूठ बोलने या पाप कर्म करने से परहेज करते हैं. यह व्रत एकादशी के अंत तक जारी रहता है और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और दान देकर व्रत तोड़ने के साथ समाप्त होता है.
7.पापांकुशा एकादशी पर क्या करें
पापांकुशा एकादशी पर व्रती दिन-रात जागते रहते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति में वैदिक मंत्रों और भजनों का पाठ और गायन करते हैं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है.
8.पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप में पूजा
पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की गरूर पर विराजमान पद्मनाभ स्वरूप में पूजा अर्चना विधि के अनुसार की जाती है. भक्त पुष्प, पान, दीप और धूप अर्पित करते हैं और आरती के साथ अनुष्ठान का समापन करते हैं. दान-पुण्य का भी विशेष महत्व है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएँ दान करना या ब्राह्मण भोज का आयोजन करना. ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, उन्हें भगवान यमराज का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है.
9.पापांकुशा एकादशी व्रत कथा
अर्जुन ने पूछा, "हे जगत के स्वामी! मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, का विस्तृत वर्णन सुना है. कृपया आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का वर्णन कीजिए. इसका नाम क्या है, व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या फल मिलता है? कृपया इसका पूर्ण वर्णन कीजिए." भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, "हे कुंतीपुत्र! इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं. इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अक्षय पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है."
भगवान कृष्ण ने आगे कहा, "आश्विन शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहिए तथा स्वर्गलोक में जाना चाहिए. जो लोग कठोर तपस्या द्वारा फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें भी क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की भक्ति करके वही फल प्राप्त हो सकता है. इस एकादशी का व्रत करने से यम की यातनाओं से रक्षा होती है तथा शांति एवं ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है."
10.पापांकुशा एकादशी पर मिटते है सभी पाप-कष्ट
कृष्ण ने आगे बताया, "भक्तों को पाप से बचने और भक्ति बनाए रखने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए. किसी भी रूप में भगवान विष्णु का स्मरण करने से आनंद मिलता है और पापों का नाश होता है, लेकिन पापांकुशा एकादशी पर जप, ध्यान और कीर्तन सभी कष्टों और नकारात्मक कर्मों को दूर करते हैं. विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने से पिछले पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उत्थान और समृद्ध और धार्मिक जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है."
पापांकुशा एकादशी की कथा विंध्य पर्वत पर रहने वाले क्रोधन नामक एक क्रूर शिकारी की है. उसका जीवन हिंसा, चोरी, मद्यपान और पाप कर्मों से भरा हुआ था. जीवन के अंतिम समय में, यम के दूत उसे लेने आए. भयभीत होकर, वह ऋषि अंगिरा के आश्रम गया और अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा. ऋषि के निर्देशानुसार, उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान पूरा किया और मोक्ष प्राप्त किया. यम के दूत भी उसे लिए बिना लौट गए, और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से