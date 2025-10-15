Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा

4 . यहां की जाती है कर्ण की पूजा

4

देश में दो जगह ऐसे मंद‍िर हैं, जहां पर कर्ण की पूजा की जाती है. इनमें एक मंदिर हरियाणा के करनाल और दूसरा बिहार के बस्तर में है. पंकज धीर यहां जब भी जाते थे, लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा के भाव से ही देखते थे. उनके दर्शन मात्र के लिए लोगों का जमावड़ा लग जाता था.