Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा

नितिन शर्मा | Oct 15, 2025, 02:21 PM IST
1.कैंसर से जूझ रहे थे अभिनेता
पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर 2025 बुधवार को सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ. एक्टर पंकज धीर पिछले लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. आज वे इस घातक बीमारी से जंग हार गये. इस खबर के फैलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
2.महाभारत से मिली बड़ी पहचान
पंकज धीर को उनकी शानदार अभिनय क्षमता और दमदार आवाज के लिए जाना जाता था, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान 1988 के धारावाहिक ‘महाभारत’ में निभाए गए कर्ण के चरित्र ने उन्हें अमर बना दिया. उनकी कर्ण के रूप में पूजा की जाने लगी.
3.देश के कई हिस्सों में कर्ण के रूप में होती है पंकज धीर की पूजा
पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का ऐसा अभिनय किया कि लोग उन्हें कर्ण के रूप में पूजने लगे. उनके इस किरदार को इतनी लोकप्रियता मिली कि देश के कई हिस्सों में उनकी मूर्तियों भी स्थापित की गई.
4.यहां की जाती है कर्ण की पूजा
देश में दो जगह ऐसे मंदिर हैं, जहां पर कर्ण की पूजा की जाती है. इनमें एक मंदिर हरियाणा के करनाल और दूसरा बिहार के बस्तर में है. पंकज धीर यहां जब भी जाते थे, लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा के भाव से ही देखते थे. उनके दर्शन मात्र के लिए लोगों का जमावड़ा लग जाता था.