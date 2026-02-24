Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें

6 . मीन राशि

पंचग्रही योग मीन राशि वालों के बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इस समय में भगवान का नाम जप करें और पूरी तरह से सावधान रहें. गलती से भी कोई फैसला न लें. आपको पद प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है. गलती से कोई ऐसा काम न करें, जिससे हानि की संभावन बढ़ें. किसी से भी लेनदेन न करें. किसी भी तरह की उधारी या लोन लेने से बचाव करें. खानपान के मामले में सावधान रहें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

