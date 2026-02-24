FacebookTwitterYoutubeInstagram
CTET Answer Key 2026: कभी भी जारी हो सकती है CTET की आंसर की, जानें ctet.nic.in से डाउनलोड करने का तरीका

जब जिंदगी टूटने लगे, डरिए मत! ये 5 शक्तिशाली मंत्र बदल देंगे आपकी किस्मत और मन को देंगे ताकत

Shirtless Protest at AI Summit: कौन हैं उदय भानु चिब, जिन्हें शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में किया गया है गिरफ्तार?

आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें

रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं

आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

धर्म

Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें

फरवरी के आखिरी हफ्ते के साथ ही कई ऐसे योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह कुछ राशियों के जातकों के लिए शुभ तो कुछ के लिए बेहद अशुभ साबित होगा. इन्हीं में से एक पंचग्रही योग है. शनि की राशि कुंभ में 5 ग्रहों के एक साथ विराजमान होने से पंचग्रही योग बन रहा है.

Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 02:01 PM IST

1.पंचग्रही योग में इन राशियों पर होगा बुरा असर

पंचग्रही योग में इन राशियों पर होगा बुरा असर
1

फरवरी के आखिरी हफ्ते में बना यह पंचग्रही योग सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालेगा, लेकिन इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिन पर पंचग्रही योग बेहद अशुभ प्रभाव डाल रहा है. इसके चलते इन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

2.ऐसे बन रहा है पंचग्रही योग

ऐसे बन रहा है पंचग्रही योग
2

ज्योतिष के अनुसार, शनि की राशि कुंभ में एक साथ पांच ग्रह विराजमान होने जा रहे हैं. इनमें ग्रहों का सेनापति मंगल, ग्रहों का राजा सूर्य, ग्रहों का राजकुमार बुध, मायावती ग्रह राहु और शुक्र शामिल हैं. ये पांचों ग्रह मिलकर पंचग्रही योग बना रहे हैं. यह 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट तक कुंभ राशि में विराजमान होंगे. इसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे. 

(Credit Image AI)

3.कब तक रहेगा पंचग्रही योग

कब तक रहेगा पंचग्रही योग
3

पंच ग्रही योग पांच ग्रहों एक ही राशि में विराजमान होने पर बनता है. यह योग कुंभ राशि में बना हुआ है. 2 मार्च को इन पांच ग्रहों में से शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद पंचग्रही योग खत्म हो जाएगा. इस योग का अशुभ प्रभाव इन 3 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा.

(Credit Image AI)

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग वृषभ वालों के लिए बेहद अशुभ साबित होगा. इन्हें इस योग की वजह से करियर में तनाव और विवाद झेलना पड़ सकता है. पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे. इस समय कोई भी आर्थिक फैसला न लें. धन हानि के योग बन रहे हैं. साथ ही अपनी सेहत का खास ध्यान रखें.

5.कन्या राशि

कन्या राशि
5

पंचग्रही योग का कन्या वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के जातकों को नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच नई नौकरी ज्वाइंन करने से बचें. इसके अलावा व्यापार से जुड़े लोग इस समय में खास सावधानी बरतें. कोई बड़ी डील फाइनल न करने के साथ ही काम का हिसाब किताब रखें. इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. धन हानि के योग बन रहे हैं. पाचन संबंधित परेशानियां हो सकती है.

6.मीन राशि 

मीन राशि 
6

पंचग्रही योग मीन राशि वालों के बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इस समय में भगवान का नाम जप करें और पूरी तरह से सावधान रहें. गलती से भी कोई फैसला न लें. आपको पद प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है. गलती से कोई ऐसा काम न करें, जिससे हानि की संभावन बढ़ें. किसी से भी लेनदेन न करें. किसी भी तरह की उधारी या लोन लेने से बचाव करें. खानपान के मामले में सावधान रहें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

