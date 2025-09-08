Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

1 . हर किसी हाथ में होता अर्ध या पूर्ण चंद्र का निशान

हर किसी व्यक्ति के हाथ में अर्ध चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा जरूर होता है. यह दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर देखने पर लगता है. हाथों की हथेलियों को मिलाकर देखने पर अर्ध या पूर्ण चंद्रमा जरूर बनता है. हस्तशास्त्र में इसे एक अच्छा संकेत माना गया है. आइए जानते हैं हाथ में अर्ध और पूर्ण चंद्रमा बनने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है...