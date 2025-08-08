Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

4 . हथेली में 2 से 3 विवाह रेखाएं

4

हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में दो या तीन विवाह रेखाएं हो तो, जो रेखा सबसे ज्यादा लंबी स्पष्ट हो उसे विवाह रेखा मानना चाहिए. बाकी की रेखाएं इस बात का संकेत देती हैं कि विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर टूट जाएंगे या विवाह के बाद आप अलग अलग महिला या पुरुषों के संपर्क में आ सकते हैं. इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं, जिन्हें प्रणय रेखा कहा जाता है. ये रेखाएं जितनी होंगी व्यक्ति का जीवन में उतने ही लोगों से संपर्क हो सकता है.