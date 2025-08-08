Twitter
धर्म

Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

हथेलियों में मौजूद उल्टी सीधी लाइनें सिर्फ पकड़ को मजबूत करने के लिए ही नहीं बनी होती हैं. इनमें व्यक्ति स्वभाव, व्यक्तित्व से लेकर भविष्य तक का राज छिपा होता है. इसका पता हस्तरेखा शास्त्र से लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं हथेली में कहां होती हैं विवाह रेखा 1 से ज्यादा मैरिज लाइन क्या बताती हैं.

नितिन शर्मा | Aug 08, 2025, 12:56 PM IST

1.सबसे छोटी होती है विवाह रेखा

1

हथेलियों में मौजूद रेखाओं में विवाह रेखा सबसे छोटी होती है, लेकिन इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है. क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति को एक जीवनसाथी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना होता है.

2.यहां होती है विवाह रेखा

2

बहुत से लोगों को रेखाओं में पता ही नहीं लगता कि उनकी विवाह रेखा कहा है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली और हृदय रेखा के ऊपर बुध पर्वत के पास में हथेली के बाहर निकलते हुए होती हैं. ये तिरछी और छोटी रेखाएं विवाह से लेकर वैवाहिक जीवन का संकेत देती हैं.

3.इन लोगों का नहीं होता विवाह

3

कुछ लोगों के हथेलियों में विवाह रेखा 2 से 3 होती हैं, लेकिन इन सभी रेखाओं में एक रेखा मुख्य होती है. इसके अलावा सभी अलग अलग संकेत देती हैं. इनका अर्थ हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है. अगर हथेली में हृदय रेखा के ऊपर हों तो ये विवाह रेखाएं होती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह जरूर होता है. वहीं जिन लोगों की ये रेखाएं हृदय रेखा के नीचे हों तो ऐसा व्यक्ति का विवाह नहीं होता.

4.हथेली में 2 से 3 विवाह रेखाएं

4

हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में दो या तीन विवाह रेखाएं हो तो, जो रेखा सबसे ज्यादा लंबी स्पष्ट हो उसे विवाह रेखा मानना चाहिए. बाकी की रेखाएं इस बात का संकेत देती हैं कि विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर टूट जाएंगे या विवाह के बाद आप अलग अलग महिला या पुरुषों के संपर्क में आ सकते हैं. इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं, जिन्हें प्रणय रेखा कहा जाता है. ये रेखाएं जितनी होंगी व्यक्ति का जीवन में उतने ही लोगों से संपर्क हो सकता है.

5.स्पष्ट विवाह रेखा

5

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट व लालिमा लिए हुए होती है. ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुद सुखद होता है.

6.अलग अलग भागों में बंटी विवाह रेखा

6

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली में मौजूद विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बंट जाती है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन दुखों से भरा होता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

