Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग

धर्म
Nitin Sharma | Feb 26, 2026, 11:33 AM IST
1.हथेली में सूर्य रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के अनुसार सूर्य रेखा को सबसे प्रभावशाली माना जाता है. अगर यह रेखा साफ, गहरी और सीधी होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचे, तो व्यक्ति को आर्थिक सफलता के साथ सामाजिक सम्मान भी मिलता है. इसे भाग्य और प्रसिद्धि की रेखा भी कहा जाता है. कई ज्योतिषीय परंपराओं में यह माना जाता है कि मजबूत सूर्य रेखा वाले लोग अपने क्षेत्र में पहचान बनाते हैं और धन अर्जित करने में सफल रहते हैं.
2.भाग्य रेखा
इसी तरह भाग्य रेखा को जीवन में तरक्की और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. यह रेखा हथेली के निचले हिस्से से उठकर शनि पर्वत तक स्पष्ट रूप से जाती है, तो इसे राजयोग का संकेत माना जाता है. कुछ मतों के अनुसार अगर भाग्य रेखा शुक्र या चंद्र पर्वत से उठे तो व्यापार, राजनीति या पब्लिक लाइफ में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं.
3.धन रेखा
धन रेखा, भले ही छोटी हो, लेकिन इसे आर्थिक अवसरों का सूचक कहा गया है. सूर्य या बुध पर्वत की ओर झुकी धन रेखा को निवेश, व्यवसाय और अचानक धन लाभ से जोड़ा जाता है. वहीं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का संतुलित और स्पष्ट होना व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और स्थिर आर्थिक प्रगति का संकेत माना जाता है
4.शुक्र पर्वत
अंगूठे के पास स्थित शुक्र पर्वत यदि उभरा हुआ और स्पष्ट दिखे, तो इसे वैभव, आकर्षण और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है. ऐसी संरचना वाले लोगों को ऐश्वर्य और आरामदायक जीवन से जोड़ा जाता है.