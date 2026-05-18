Rahu Gochar: अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, मिलेगा करियर-नौकरी और पैसे की नहीं होगी कमी 

1 . राहु की गति में परिवर्तन इन राशियों की किस्मत बदल देगा

1

मई 2026 में राहु की चाल को महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस दौरान राहु की स्थिति कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. विशेषकर आर्थिक और करियर क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कुछ राशियों को अचानक आर्थिक लाभ, नए अवसर, करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना है. इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर भी निर्भर करता है. राहु की गति में परिवर्तन से मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को लाभ होगा.

मई 2026 के अंत में आकाशीय गणना के अनुसार राहु अपनी स्थिति बदलने जा रहा है. ज्योतिष के मुताबिक यह बदलाव केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़ी नई संभावनाओं का संकेत भी माना जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वाकई आम लोगों की जिंदगी में पैसे, नौकरी और अवसरों की नई लहर ला सकता है? 31 मई से शुरू होकर करीब 64 दिनों तक चलने वाला यह चरण कई लोगों के लिए अचानक लाभ और तेज बदलाव का समय माना जा रहा है. (फोटो एआई)

