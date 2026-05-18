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Rahu Gochar: अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, मिलेगा करियर-नौकरी और पैसे की नहीं होगी कमी 

Rahu Transit Effects on Zodiac: राहु मई के अंत तक शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा. राहु का यह गोचर कुछ राशियों के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा. इस दौरान करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जानिए राहु के इस गोचर से किन राशियों को लाभ होगा.

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 09:29 AM IST

1.राहु की गति में परिवर्तन इन राशियों की किस्मत बदल देगा

राहु की गति में परिवर्तन इन राशियों की किस्मत बदल देगा
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मई 2026 में राहु की चाल को महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस दौरान राहु की स्थिति कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. विशेषकर आर्थिक और करियर क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कुछ राशियों को अचानक आर्थिक लाभ, नए अवसर, करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना है. इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर भी निर्भर करता है. राहु की गति में परिवर्तन से मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को लाभ होगा.

मई 2026 के अंत में आकाशीय गणना के अनुसार राहु अपनी स्थिति बदलने जा रहा है. ज्योतिष के मुताबिक यह बदलाव केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़ी नई संभावनाओं का संकेत भी माना जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वाकई आम लोगों की जिंदगी में पैसे, नौकरी और अवसरों की नई लहर ला सकता है? 31 मई से शुरू होकर करीब 64 दिनों तक चलने वाला यह चरण कई लोगों के लिए अचानक लाभ और तेज बदलाव का समय माना जा रहा है. (फोटो एआई)
 

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2.राहु की नई चाल क्यों मानी जा रही है खास

राहु की नई चाल क्यों मानी जा रही है खास
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ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहु 31 मई को शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा और 2 अगस्त तक इसी स्थिति में रहेगा. इस अवधि को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि राहु को अचानक होने वाले बदलावों, अप्रत्याशित अवसरों और तेज फैसलों का कारक माना जाता है. इस समय कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां लंबे समय से रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी में बदलाव, नए ऑफर और व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि यह समय जोखिम लेने और नए मौके पहचानने का हो सकता है, लेकिन साथ ही जल्दबाजी में फैसले नुकसान भी दे सकते हैं. (फोटो एआई)
 

3.मिथुन राशि के लिए करियर में तेज उछाल के संकेत

मिथुन राशि के लिए करियर में तेज उछाल के संकेत
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मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है.आर्थिक रूप से भी यह समय बेहतर माना जा रहा है, जहां आय में बढ़ोतरी या किसी नए स्रोत से पैसा आने की स्थिति बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े सौदे या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत मिल सकते हैं. इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए थे, उन्हें इस दौरान गति मिल सकती है. हालांकि स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि बढ़ता काम का दबाव मानसिक थकान भी ला सकता है.(फोटो एआई)
 

4.तुला राशि के लिए फंसा पैसा और नए मौके

तुला राशि के लिए फंसा पैसा और नए मौके
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तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक राहत लेकर आ सकती है. खासकर वह पैसा जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की संभावना जताई जा रही है.कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगेंगी लेकिन भविष्य में फायदा दे सकती हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने और लोगों के बीच पहचान मजबूत होने के संकेत भी मिलते हैं. इसके साथ ही अचानक लाभ या संपत्ति से जुड़ा फायदा भी संभव माना जा रहा है. रिश्तों के स्तर पर भी यह समय संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आएगी.(फोटो एआई)

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5.कुंभ राशि के लिए मेहनत का बड़ा परिणाम

कुंभ राशि के लिए मेहनत का बड़ा परिणाम
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कुंभ राशि के लिए यह राहु गोचर मेहनत का परिणाम मिलने का समय माना जा रहा है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब परिणाम दे सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट या डिजिटल अवसर से लाभ होने के संकेत हैं. ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े कामों में तेजी आने की संभावना रहती है. आर्थिक स्थिति में सुधार और परिवार में सकारात्मक माहौल बनने के संकेत भी इस अवधि में माने जा रहे हैं. छात्रों के लिए भी यह समय किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या अच्छी खबर से जुड़ सकता है.(फोटो एआई)
 

6.इस गोचर का असली असर आम जीवन पर कैसे पड़ता है

इस गोचर का असली असर आम जीवन पर कैसे पड़ता है
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राहु के गोचर को केवल भाग्य का खेल मानने के बजाय इसे बदलाव की मानसिक स्थिति के रूप में भी देखा जाता है. इस समय लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, नए आइडिया पर काम करते हैं और अवसरों को जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए यह समय तेजी से आगे बढ़ने का बन जाता है, जबकि कुछ के लिए गलत फैसलों का भी कारण हो सकता है. इसलिए विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-समझकर कदम उठाया जाए.
 
 

7.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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मई 2026 के अंत में राहु की यह स्थिति बदलाव और अवसर दोनों का संकेत मानी जा रही है. मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए यह समय खास तौर पर आर्थिक और करियर ग्रोथ से जुड़ा हो सकता है. लेकिन असली असर व्यक्ति की परिस्थितियों, निर्णय क्षमता और धैर्य पर भी निर्भर करेगा. सीख यही है कि अवसर आए तो उसे पहचानें, लेकिन जल्दबाजी में कदम न उठाएं.(फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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