Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 07:41 AM IST
1. देवी के आने और जाने के पीछे एक संकेत होता है
शारदीय नवरात्रि में अब कुछ ही दिन शेष हैं. हर साल देवी दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं और जिस वाहन से जाती हैं उसका बहुत महत्व होता है. क्योंकि देवी के आने और जाने के पीछे एक संकेत होता है जो धरती को प्रभावित करता है. चलिए जानें इस बार देवी महामाया किस वाहन से धरती पर आएंगी और उसका क्या प्रभाव होगा?
2.शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही
हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होती है.हर साल अश्विन माह में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगी.
3.वार के अनुसार तय होती है सवारी
रविवार या सोमवार: देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं,.
मंगलवार या शनिवार: देवी दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं.
गुरुवार या शुक्रवार: देवी दुर्गा पालकी (डोली) पर आती हैं.
बुधवार: देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं.
4.इस वाहन पर सवार होकर धरती पर आएंगी मां दुर्गा
इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन गज यानी हाथी पर होगा. जब देवी धरती पर हाथी पर बैठकर आती हैं तो कई तरह के संकेत मिलते हैं. देवी की हाथी की सवारी शुभ योग दर्शाती है. शास्त्रों के अनुसार, जब देवी गज में आती हैं, तो मृत्युलोक सुख-शांति से भर जाता है. धरती पर समृद्धि आती है. कहा जाता है कि इसके फलस्वरूप हरी-भरी, उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है.
5. देश और समाज में स्थिरता और समृद्धि आएगी
ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जब देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि और सुख का संकेत देती है, बल्कि देश और समाज में स्थिरता और समृद्धि भी लाती है. इस बार मातारानी ऐसे समय में आ रही हैं जब देश वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए ये सभी बाधाएं और खतरे आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे.
6.नवरात्रि की प्रमुख तिथियां और किस देवी की पूजा किस दिन होगी?
22 सितंबर- प्रतिपदा (मां शैलपुत्री)
23 सितंबर - देवता (मां ब्रह्मचारिणी)
24 सितंबर - तृतीया (मां चंद्रघंटा)
26 सितंबर - चतुर्थी (मां कुष्मांडा)
27 सितंबर - पंचमी (मां स्कंदमाता)
28 सितंबर - महाषष्ठी (मां कात्यायनी)
29 सितंबर - महा सप्तमी (मां कालरात्रि)
30 सितंबर - महा अष्टमी (मां महागौरी)
1 अक्टूबर - महानवमी (मां सिद्धिदात्री)
2 अक्टूबर - विजयादशमी
7.देवी किस वाहन से वापस स्वर्ग जाएंगी
नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर को है और इस दिन वापस धर्ती से स्वर्ग को लौट जाएंगी. प्रस्थान की सवारी देवी की नाव होगी.
8.नाव क्या देती है संकेत
बुधवार को जब भी देवी धरती पर आती या धरती से जाती हैं तो मां नाव पर सवार होती हैं, जो मंगलकारी और कार्य सिद्धि का सूचक है. यानी इस बार देवी के आगमन और प्रस्थान की सवारी सुखमय संकेत दे रही है.
