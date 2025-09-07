Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?

5 . देश और समाज में स्थिरता और समृद्धि आएगी

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जब देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि और सुख का संकेत देती है, बल्कि देश और समाज में स्थिरता और समृद्धि भी लाती है. इस बार मातारानी ऐसे समय में आ रही हैं जब देश वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए ये सभी बाधाएं और खतरे आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे.

