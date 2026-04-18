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Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें किस दिन और तारीख पर करनी चाहिए बिजनेस की शुरुआत? सक्सेस और पैसा रोके नहीं रुकेगा

अपनी बर्थडेट से जानें किस दिन और तारीख पर करनी चाहिए बिजनेस की शुरुआत? सक्सेस और पैसा रोके नहीं रुकेगा

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Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें किस दिन और तारीख पर करनी चाहिए बिजनेस की शुरुआत? सक्सेस और पैसा रोके नहीं रुकेगा

On which day start a business to maximize chances of success- क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही आइडिया से तेजी से आगे निकल जाते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करते रह जाते हैं? इसके पीछे वजह केवल बिजनेस स्ट्रैटजी ही नहीं, बल्कि अंक ज्योतिष और बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन का चयन भी मायने रखता है.

ऋतु सिंह | Apr 18, 2026, 09:54 AM IST

1.नंबर का खेल या सही प्लानिंग का संकेत? 

नंबर का खेल या सही प्लानिंग का संकेत? 
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कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले तारीख, नाम और नंबर पर ध्यान देते हैं. इसे अक्सर अंक ज्योतिष से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में यह एक तरह का फोकस टूल भी बन जाता है. जब कोई व्यक्ति किसी खास दिन या नंबर को चुनता है, तो वह मानसिक रूप से ज्यादा तैयार और कॉन्फिडेंट महसूस करता है. यही कॉन्फिडेंस शुरुआत को मजबूत बना सकता है. Photo Credit: AI
 

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2. क्यों सही तारीख मायने रखती है? 

 क्यों सही तारीख मायने रखती है? 
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बिजनेस की शुरुआत का समय सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होता. अगर आप सही समय पर लॉन्च करते हैं, जैसे त्योहार, सीजन या बाजार की मांग के अनुसार तो शुरुआती ग्रोथ तेज हो सकती है. कई छोटे व्यापारी मानते हैं कि “शुभ दिन” चुनने से उनका फोकस और अनुशासन बढ़ता है, जिससे गलतियां कम होती हैं. Photo Credit: AI
 

3. बिजनेस की शुरुआत के लिए कौन से दिन बेहतर माने जाते हैं?

बिजनेस की शुरुआत के लिए कौन से दिन बेहतर माने जाते हैं?
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अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हफ्ते के 4 दिन सबसे ज्यादा शुभ होते हैं. इन चार दिन में अगर आप बिजनेस का उद्धाटन करें तो उसकी सक्सेस के चांस ज्यादा होते हैं. इन चार दिन कौन या किस तरह के बिजनेस शुरू करे, जान लें.
1-रविवार (Sun) → नई शुरुआत, ब्रांड लॉन्च
2-बुधवार (Mercury) → व्यापार, डील, कम्युनिकेशन
3-शुक्रवार (Venus) → फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल बिजनेस
4-शनिवार (Saturn) → लंबे समय वाले, भारी निवेश वाले काम  Photo Credit: AI
 

4.किस दिन शुरू करना चाहिए बिजनेस?

किस दिन शुरू करना चाहिए बिजनेस?
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अंक ज्योतिष के अनुसार जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है उस दिन किसी भी काम की शुरुआत करना सक्सेस देता है. यही नहीं जन्म तारीख से जुड़े अन्य डेट जो सेम मूलांक के हों उन तारीखों पर भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं. मान लें आपका जन्म तारीख 16 है तो आपके लिए 16 तो शुभ होगा ही , साथ ही मूलांक 7 में में आने वाले, 7,16, 25 कोई भी तारीख आपके लिए शुभ होगी. तो अपनी जन्मतिथि से आपना लकी नंबर आप निकाल कते हैं. Photo Credit: AI

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5. नाम और नंबर: ब्रांडिंग का छिपा राज

 नाम और नंबर: ब्रांडिंग का छिपा राज
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अंक ज्योतिष में नाम और नंबर का संतुलन महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है. आसान, याद रखने योग्य नाम और संतुलित ब्रांडिंग ग्राहकों के दिमाग में जल्दी बैठती है. यानी नंबर का खेल कहीं न कहीं ब्रांडिंग और मार्केटिंग से भी जुड़ जाता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार बिज़नेस नाम का कुल अंक 1, 5, 6 या 8 हो तो सफलता की संभावना अधिक मानी जाती है. 1 लीडरशिप देता है, 5 तेजी से ग्रोथ, 6 ग्राहक आकर्षण और 8 पैसा व स्थिरता. सही नाम नंबर ब्रांड को मजबूत पहचान और भरोसा दिलाने में मदद करता है. Photo Credit: AI

6.छोटे बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर 

छोटे बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर 
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यह ट्रेंड खासकर छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप शुरू करने वालों में ज्यादा देखा जा रहा है. जिनके पास सीमित पूंजी होती है, वे शुरुआत में हर छोटी चीज पर ध्यान देते हैं—तारीख, नाम, लोकेशन. इससे उन्हें एक तरह का मानसिक भरोसा मिलता है कि उन्होंने कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठाया. Photo Credit: AI
 

7.सिर्फ नंबर नहीं, स्ट्रेटेजी भी जरूरी 

सिर्फ नंबर नहीं, स्ट्रेटेजी भी जरूरी 
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हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ नंबर या तारीख से बिजनेस सफल नहीं होता. सही प्लानिंग, मार्केट रिसर्च और कस्टमर की जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है. नंबर और तारीख आपको एक सकारात्मक शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन असली ग्रोथ आपकी स्ट्रेटेजी और मेहनत तय करती है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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