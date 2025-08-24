मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

Memory Booster Food: दिमाग तेज बनाने के लिए रोज खाएं ये 6 सुपरफूड्स, नेचुरली बढ़ने लगेगा मेमोरी बैंक और घटेगा स्ट्रेस लेवल
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 06:35 AM IST
1.पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं तीज
हिंदू धर्म में हरतालिका व्रत का बहुत महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं. साथ ही कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं. पंचांग के अनुसार, हरतालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है. इस बार हरतालिका व्रत 26 अगस्त, मंगलवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है. पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. अपने रिश्ते, प्यार, विश्वास और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए, हरतालिका के दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय करें.
2.हरतालिका व्रत के दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर प्रारंभ होगी और यह तिथि मंगलवार, 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए पंचांग के अनुसार, हरतालिका व्रत मंगलवार, 26 अगस्त को रखा जाएगा.
3.मेष राशि
मेष राशि के लोगों को हरतालिका व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए.
4.वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों को हरतालिका व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए.
5.मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को हरतालिका व्रत के दिन जरूरतमंदों को हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए.
6.कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए हरतालिका व्रत के दिन चंद्रमा को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा.
7.सिंह राशि
हरतालिका तीज के दिन सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए.
8.कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को हरतालिका तीज के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार धन दान करना चाहिए.
9.तुला राशि
तुला राशि के लोगों को हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पंचामृत से जलाभिषेक करना चाहिए.
10.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पशु-पक्षियों को भोजन कराना चाहिए.
11.धनु राशि
हरतालिका तीज के दिन धनु राशि के लोगों को भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए और गरीबों को दान करना चाहिए.
12.मकर राशि
मकर राशि के लोगों को हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए.
13.कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को हरतालिका तीज के दिन जरूरतमंदों को हरी वस्तुएं दान करनी चाहिए.
14.मीन राशि
मीन राशि के जातकों को हरतालिका व्रत रखना चाहिए और हरतालिका की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
