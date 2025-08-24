मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

1 . पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं तीज

हिंदू धर्म में हरतालिका व्रत का बहुत महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं. साथ ही कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं. पंचांग के अनुसार, हरतालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है. इस बार हरतालिका व्रत 26 अगस्त, मंगलवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है. पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. अपने रिश्ते, प्यार, विश्वास और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए, हरतालिका के दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय करें.

