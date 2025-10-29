1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

1 . 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी

1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा की जाती है. इस वर्ष देवोत्थान एकादशी बेहद खास है. क्योंकि, इस दिन एक विशेष योग बन रहा है. इस दिन रवि योग और महापुरुष राज योग का संयोग बन रहा है. इस एकादशी के दिन, लगभग 142 दिनों के बाद, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे. इस दौरान, वे कुछ राशियों के जीवन में खुशियाँ लाएँगे. आइए जानते हैं वे राशियां कौन सी हैं...