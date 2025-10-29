FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

चतुर्मास के चार महीने बाद, 1 नवंबर को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं. इस दिन से कुछ राशियों के सुनहरे दिन शुरू हो जाएंगे. पैसा, सफलता और तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे.

ऋतु सिंह | Oct 29, 2025, 01:40 PM IST

1.1 नवंबर को  देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी

1 नवंबर को  देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी
1

1 नवंबर को  देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा की जाती है. इस वर्ष देवोत्थान एकादशी बेहद खास है. क्योंकि, इस दिन एक विशेष योग बन रहा है. इस दिन रवि योग और महापुरुष राज योग का संयोग बन रहा है. इस एकादशी के दिन, लगभग 142 दिनों के बाद, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे. इस दौरान, वे कुछ राशियों के जीवन में खुशियाँ लाएँगे. आइए जानते हैं वे राशियां कौन सी हैं...

2. मेष राशि

मेष राशि
2

इस देवउत्तान एकादशी के दिन मेष राशि वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी. इस राशि के लोगों को आर्थिक रूप से कई लाभ प्राप्त होंगे. अचानक धन प्राप्ति की संभावना है. भगवान विष्णु की कृपा से इस राशि के लोगों का जीवन बेहद खुशहाल हो जाएगा. उनकी हर मनोकामना पूरी होगी.
 

3.वृषभ राशि

वृषभ राशि
3

इस एकादशी के दिन वृषभ राशि के जातकों को अचानक धन लाभ या नए अवसर प्राप्त होंगे. इस दौरान आपके घर में सुख-शांति के साथ-साथ आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा. व्यापार करने वाले वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान विदेश यात्रा का अवसर भी मिलेगा. वे सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.
 

4.कर्क राशि

कर्क राशि
4

कर्क राशि वालों को भगवान विष्णु की कृपा से व्यापार में उन्नति मिलने की प्रबल संभावना है. साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपको सभी का पूरा सहयोग मिलेगा. कर्क राशि वालों को आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा. अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह बहुत ही शुभ समय है.
 

5.कन्या राशि

कन्या राशि
5

कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष की एकादशी बहुत शुभ रहेगी. इस दौरान कन्या राशि के जातकों को अपने करियर और व्यवसाय में खूब तरक्की मिलने की संभावना है. साथ ही, पुराने विवादों का समाधान भी मिलेगा. इसलिए इस दौरान मानसिक शांति मिलने की प्रबल संभावना है. कन्या राशि के जातकों के अपने भाई-बहनों के साथ संबंध पहले से कहीं बेहतर होंगे. खुशियों में वृद्धि होगी. परिवार की सभी समस्याओं का समाधान होगा.
 

6.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
6

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह एकादशी सौभाग्य लेकर आ रही है. इस दौरान आप अपने करियर में तरक्की करेंगे. मान-सम्मान और यश प्राप्ति की संभावना है. आप जहाँ भी निवेश करेंगे, आपको लाभ होगा. इस राशि के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. आप पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहेंगे.
 

7.कुंभ राशि

कुंभ राशि
7

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. इस दौरान कुंभ राशि वालों को प्रेम-संबंधों में सफलता मिलेगी. समाज में उन्हें मान-सम्मान, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भगवान विष्णु की कृपा से कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में अच्छा सामंजस्य रहेगा. साथ ही, आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. वे अपने करियर में प्रगति कर पाएँगे.
 

8.मकर राशि

मकर राशि
8

मकर राशि वालों को एकादशी से आर्थिक लाभ मिलेगा. इस दौरान आपके अपनों के साथ सभी मतभेद दूर होंगे. इसी तरह, कार्यक्षेत्र में मकर राशि के जातकों को अपनी सभी परियोजनाओं में सफलता मिलेगी. इस दौरान मकर राशि के जातकों के प्रेम जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा. इसके अलावा, आपको दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा. इस दौरान मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा.

