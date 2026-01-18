Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

1 . चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहा है

मौनी यानी माघी अमावस्या को चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहा है और चंद्रमा की अब शुक्र और बुध के साथ युति बन रही है, जिससे काल निधि योग बन रहा है. इतना ही नहीं मंगल और चंद्रमा की युति से धन लक्ष्मी योग बन रहा है. इससे मकर राशि में पांच ग्रहों की युति से पंच ग्राही योग बन रहा है. सभी ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन से आज मेष से मीन तक सभी राशियों पर इसका कही शुभ तो कहीं अशुभ प्रभाव होगा. किसी राशि पर आज के योग का लंबे समय तक असर रहेगा तो कुछ के लिए केवल आज का दिन खास या बुरा होगा. चलिए जानें कौन सी राशियां भाग्यशाली हैं और किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है?

