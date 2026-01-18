FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय

फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय

'ईरान में नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है', ट्रंप ने खामेनेई के शासन के अंत कर दिया ऐलान!

'ईरान में नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है', ट्रंप ने खामेनेई के शासन के अंत कर दिया ऐलान!

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 

दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा

Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

HomePhotos

धर्म

Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

Mauni Amavasya moon transit: रविवार 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या है और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन के कारण आज के दिन कुछ राशियों को धन-संपत्ति ही नहीं योग नहीं है बल्कि कुछ के लिए भाग्योदय की रास्ते खुल रहे हैं.लेकिन वहीं कुछ को जरा सा सतर्क भी रहना होगा वरना छोटी भूल भविष्य में बड़ी बन सकती है

ऋतु सिंह | Jan 18, 2026, 07:39 AM IST

1.चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहा है

चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहा है
1

मौनी यानी माघी अमावस्या को चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहा है और चंद्रमा की अब शुक्र और बुध के साथ युति बन रही है, जिससे काल निधि योग बन रहा है. इतना ही नहीं मंगल और चंद्रमा की युति से धन लक्ष्मी योग बन रहा है. इससे मकर राशि में पांच ग्रहों की युति से पंच ग्राही योग बन रहा है. सभी ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन से आज मेष से मीन तक सभी राशियों पर इसका कही शुभ तो कहीं अशुभ प्रभाव होगा. किसी राशि पर आज के योग का लंबे समय तक असर रहेगा तो कुछ के लिए केवल आज का दिन खास या बुरा होगा. चलिए जानें कौन सी राशियां भाग्यशाली हैं और किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है?
 

Advertisement

2.मेष राशि

मेष राशि
2

आज मेष राशि वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा. करियर या कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, कार्यक्षेत्र में तरक्की के संकेत मिलेंगे. करियर में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आमदनी में वृद्धि होगी. अचानक बदलाव आ सकते हैं. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबित कार्य पूरे होंगे. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. साथ ही, प्रार्थना के दौरान पक्षियों को दाना खिलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.  
 

3.वृषभ राशि

वृषभ राशि
3

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आपको अपना बकाया धन प्राप्त हो सकता है. रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खान-पान में कोई कसर न छोड़ें. प्रेम जीवन में सुख का अनुभव होगा. विदेश यात्रा की संभावना है. दिन की शुरुआत से ही खर्चे बढ़ेंगे. इसके अलावा, बच्चों से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं. कार्यस्थल पर बड़ों और कनिष्ठों से बहस करने से बचें. प्रार्थना के दौरान सफेद चंदन लगाना और श्री सूत्र का जाप करना शुभ है.
 

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. विशेषकर करियर और व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है. आपके द्वारा किए गए कई परिश्रमपूर्ण कार्य सफल होंगे. आपको खूब प्रशंसा मिलेगी. लंबे समय से लंबित कानूनी मामले सुलझ जाएंगे. आप अनावश्यक खर्चों से मुक्त रहेंगे. कुल मिलाकर, आज का दिन आपके लिए शुभ है.
 

TRENDING NOW

5.कर्क राशि

कर्क राशि
5

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, व्यापार या शेयर बाजार में आपको काफी सफलता मिलेगी. आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. दिन के अंत तक कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा अंतिम रूप ले सकता है. दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हो सकती है. आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है. आज भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ है.
 

6.सिंह राशि

सिंह राशि
6

सिंह राशि वालों को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. काम का बोझ बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी है. निवेश के अवसर मिलेंगे. साथ ही, आर्थिक समृद्धि में सुधार होगा. आप परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं. आज आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.
 

7.कन्या राशि

कन्या राशि
7

कन्या राशि वालों, आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. शुरुआत अच्छी होगी और आपको काम में सफलता मिलेगी, लेकिन रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. विरोधी काम में आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, काम पर अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ सहयोग से काम करना उचित रहेगा. आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. पढ़ाई में आपकी रुचि कम रहेगी. प्रेम जीवन में कुछ कलह हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा. साथ ही, आप अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे. अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.
 

8.तुला राशि

तुला राशि
8

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. विशेषकर व्यापार और करियर में आपको महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी. आज आप छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं. ये यात्राएं काफी आनंददायक रहेंगी. नए लोगों से भी आपका संपर्क होगा. प्रियजनों का आगमन होगा. प्रेम जीवन में खुशियां छाएंगी. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

9.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
9

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन काफी तनावपूर्ण रहेगा. काम के सिलसिले में आपको काफी यात्रा करनी पड़ सकती है. आपका पूरा ध्यान अपने करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर रहेगा. सप्ताह के मध्य तक लंबित कार्य पूरे हो जाएंगे. आप अपने व्यवसाय में हुई प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आप अपने साथी के और करीब आएंगे. इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा.
 

10.धनु राशि

धनु राशि
10

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत में खर्चा बढ़ेगा. करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ सामंजस्य बनाए रखना बुद्धिमानी होगी. निवेश करने से बचें. प्रियजनों से मतभेद होने की संभावना है. आप बहुत व्यस्त रहेंगे, परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे.
 

11.मकर राशि

मकर राशि
11

 मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है. आपको अच्छी खबर मिलेगी. आप मनचाहा करियर हासिल कर सकते हैं. व्यापार में तरक्की होगी. छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा. नए अवसर मिलेंगे. सप्ताह के मध्य में आप विलासिता की वस्तुओं पर बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं. आपको जमीन, मकान और वाहनों से लाभ मिलेगा. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.

12.कुंभ राशि

कुंभ राशि
12

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. आपको खुशखबरी मिलेगी. आप मनचाहा करियर हासिल कर सकते हैं. व्यापार में तरक्की होगी. छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा. नए अवसर खुलेंगे. आप विलासिता की वस्तुओं पर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं. इस दौरान आपको जमीन, मकान और वाहनों से लाभ मिलेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.
 

13.मीन राशि

मीन राशि
13

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा. करियर और व्यापार में तरक्की होगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. आप नई चीजें सीखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. आप छोटी-बड़ी यात्राओं पर जा सकते हैं. धन में वृद्धि होगी. आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आपको प्रतिदिन सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
MORE
Advertisement