आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा

3 . चांद की पूजा कैसे करें, जानें आसान तरीका

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इस दिन शाम के समय स्नान कर साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें. रात में चंद्रमा दिखाई देने पर एक साफ स्थान पर खड़े होकर चांद को जल अर्पित करें. जल में थोड़ा दूध या सफेद फूल मिलाना शुभ माना जाता है. इसके बाद शांत मन से चंद्रमा को देखकर कुछ मिनट ध्यान करें. आप चाहें तो “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. यह प्रक्रिया सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि मन को शांत करने का अभ्यास भी बन जाती है. (फोटो एआई)