आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 30, 2026, 09:07 PM IST
1.पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है
बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन, भावनाओं और मानसिक शांति से माना जाता है. इसलिए इस रात किए गए छोटे-छोटे उपाय भी गहरा असर डाल सकते हैं. अगर आप दिल-दिमाग के तूफान को शांत करना चाहते हैं और जीवन में सक्सेस चाहिए तो पूर्णिमा की रात चांद की पूजा जरूर करें. (फोटो एआई)
2.चांद की पूजा क्यों मानी जाती है खास?
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है. जब चंद्रमा मजबूत होता है, तो व्यक्ति का मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और रिश्तों में संतुलन आता है. पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होता है. इसलिए इस समय की गई पूजा और साधना मन को स्थिर करने में ज्यादा असरदार मानी जाती है. (फोटो एआई)
3.चांद की पूजा कैसे करें, जानें आसान तरीका
इस दिन शाम के समय स्नान कर साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें. रात में चंद्रमा दिखाई देने पर एक साफ स्थान पर खड़े होकर चांद को जल अर्पित करें. जल में थोड़ा दूध या सफेद फूल मिलाना शुभ माना जाता है. इसके बाद शांत मन से चंद्रमा को देखकर कुछ मिनट ध्यान करें. आप चाहें तो “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. यह प्रक्रिया सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि मन को शांत करने का अभ्यास भी बन जाती है. (फोटो एआई)
4.किन लोगों को जरूर करना चाहिए ये उपाय
ज्योतिष के अनुसार कुछ लोगों के लिए यह उपाय खास लाभकारी हो सकता है. जिन्हें बार-बार मानसिक तनाव, अनिद्रा या भावनात्मक अस्थिरता महसूस होती है, उनके लिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी माना जाता है. इसके अलावा जिनके रिश्तों में बार-बार गलतफहमियां होती हैं या जो फैसले लेने में असमंजस महसूस करते हैं, उनके लिए भी यह पूजा फायदेमंद मानी जाती है. (फोटो एआई)
5.क्या फायदे मिल सकते हैं, समझें प्रैक्टिकल असर
इस पूजा का सबसे बड़ा फायदा मानसिक शांति है. जब मन शांत होता है, तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं और छोटी-छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते. एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि चांद को देखकर ध्यान करना आपके दिमाग को रिलैक्स करता है. यह एक तरह का नैचुरल माइंड थेरेपी जैसा काम करता है, जिससे तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है.
6.एक जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं
कई लोग पूजा को सिर्फ एक रस्म मान लेते हैं, लेकिन असली असर तब आता है जब आप इसे समझकर और महसूस करके करते हैं. अगर आप इस रात कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और मन को शांत करते हैं, तो यह अनुभव ज्यादा गहरा हो जाता है.
7.यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है
बुद्ध पूर्णिमा की रात सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करें, तो यह आपके जीवन में स्पष्टता और शांति ला सकती है. याद रखें, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे आपके भीतर बदलाव लाती है.
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