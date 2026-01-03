2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 08:06 AM IST
1.ये साल 2025 जितना सदमा देने वाला तो नहीं लेकिन...
साल 2026 को लेकर कई ज्योतिषियों नें भविष्यवाणियां की हैं और सभी का प्रीडिक्शन मैच भी कर रहा है. सभी ने इस साल को 2025 जितना सदमा देने वाला तो नहीं बताया लेकिन इस साल के खतरे को कम भी नहीं माना है. चलिए जानें इस साल की कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आपको पसीने में डुबो देंगी.
2.पहली तबाही रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है
पहली भयावह भविष्यवाणी सात महीने के युद्ध की है. इसे रूस-यूक्रेन युद्ध से जोड़ा जा रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है, जिसमें दोनों नेता सात महीने तक लड़ेंगे. फ्रांस के रूएन और एवरेक्स शहरों का भी जिक्र किया गया है, जो यूरोप में युद्ध का संकेत हो सकता है.
3.दिन के समय किसी महान व्यक्ति पर बिजली गिरेगी
तीसरी भविष्यवाणी यह है कि दिन के समय किसी महान व्यक्ति पर बिजली गिरेगी. यह कोई राजा, विश्व नेता या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है. लोग इसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की अचानक मृत्यु से जोड़ रहे हैं. संभवतः किसी घोटाले, हृदयघात या बिजली गिरने से जुड़ी हो सकती है. संकेत ये है कि किसी बड़े नेता के साथ कुछ घटना होगी.
4. मधुमक्खियों के झुंड का रात में हमला
एक और भविष्यवाणी यह है कि मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड रात में हमला करेगा. मधुमक्खी राजा या साम्राज्य का प्रतीक है. इसलिए कुछ लोग इसे नर मधुमक्खियों या सैन्य हमलों से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे शक्तिशाली नेताओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं जो रात में छिपकर विजय प्राप्त करेंगे.
5.स्विट्जरलैंड के दक्षिणी कैंटन टिसिनो में रक्तपात होगा
चौथी भविष्यवाणी यह है कि स्विट्जरलैंड के दक्षिणी कैंटन टिसिनो में रक्तपात होगा. इसे युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा से जोड़ा जा रहा है. चूंकि टिसिनो की सीमा इटली से लगती है, इसलिए यूरोपीय संघर्ष की संभावना भी है.
6.फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस कौन थे?
16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस द्वारा लिखित भविष्यवाणियों में 942 सांकेतिक चौपाइयाँ हैं जो सदियों में घटी घटनाओं से जुड़ी हैं. कई लोगों का मानना है कि शताब्दी की 26वीं चौपाई 2026 की ओर इशारा करती है, क्योंकि वर्ष में 26 अंक होते हैं. नोस्ट्राडेमस की भाषा मध्यकालीन फ्रेंच और लैटिन का मिश्रण है, इसलिए इसका अर्थ विवादास्पद है. ये सभी चौपाइयाँ 26 से संबंधित हैं, लेकिन नोस्ट्राडेमस ने स्पष्ट रूप से वर्ष नहीं लिखा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस के भविष्यवाणि के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
