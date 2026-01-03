2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा

6 . फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस कौन थे?

16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस द्वारा लिखित भविष्यवाणियों में 942 सांकेतिक चौपाइयाँ हैं जो सदियों में घटी घटनाओं से जुड़ी हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि शताब्दी की 26वीं चौपाई 2026 की ओर इशारा करती है, क्योंकि वर्ष में 26 अंक होते हैं. नोस्ट्राडेमस की भाषा मध्यकालीन फ्रेंच और लैटिन का मिश्रण है, इसलिए इसका अर्थ विवादास्पद है. ये सभी चौपाइयाँ 26 से संबंधित हैं, लेकिन नोस्ट्राडेमस ने स्पष्ट रूप से वर्ष नहीं लिखा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्राडेमस के भविष्यवाणि के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.​​​​​​​

