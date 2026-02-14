Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते

10 . शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है?

चलिए जानें शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है. जैसे जल चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है और दूधवाला जल चढ़ाने से धन और सुख मिलता है. वहीं बेलपत्र चढ़ाने से ग्रह दोष निवारण होता है. शहद अर्पित करने से वाणी और बुद्धि अच्छी होती है और

दही चढ़ाने से मानसिक स्थिरता आती है. वहीं घी चढ़ाने से शक्ति और सफलता मिलती है और भस्म चढ़ाने से भय और अहंकार नाश होता है.

