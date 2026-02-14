Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते

दोपहर 12 बजे SP ज्वाइन करेंगे नसीमुद्दीन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज SP में शामिल होंगे, अखिलेश समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएंगे | पुणे में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल पर FIR, शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना की थी, BJP नेता धीरज की शिकायत पर FIR दर्ज की, मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
धर्म
ऋतु सिंह | Feb 14, 2026, 02:02 PM IST
1. शिवलिंग पर पूजा की चीजें चढ़ाना ऊर्जा, मनोविज्ञान और प्रकृति का संतुलन है
भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर सामग्री चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जा, मनोविज्ञान और प्रकृति के संतुलन से भी जुड़ी मानी जाती है. हर वस्तु का एक प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक अर्थ होता है, जो मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है. इसलिए आज के दिन जल के साथ शिवलिंग पर कुछ चीजें जरूर चढ़नी चाहिए.
2.जल – जीवन और शुद्धता का प्रतीक
शिवलिंग पर दूध की कुछ बूंद मिलाकर चाढ़ाएं. आप चाहें तो केवल गंगाजल भी चढ़ा सकते हैं. शिव जी को गंगा जलप्रिय है. जल मन को शांत करता है और ध्यान और मेडिटेशन में सहायक होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है. और अगर जल में कुछ बूंद दूध की है तो ये मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
3.शहद – वाणी और स्वास्थ्य के लिए
शिवलिंग पर शुद्ध शहद जरूर चढ़ाएं क्योंकि ये मधुरता और बुद्धि का प्रतीक है. शहद वाणी में मधुरता और स्वास्थ्य बेहतर करने और ऊर्जावान बनाने में मददगार है.
4.दही – मानसिक स्थिरता और शक्ति
शिवलिंग पर दही चढ़ाने से मानसिक स्थिरता और शक्ति मिलती है. मान्यता है कि इससे मन की चंचलता कम होती है क्योंकि दही स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है और ये मन को संतुलित करती है.
5.घी – तेज, शक्ति और समृद्धि
शिवलिग पर घी चढ़ाना दिव्यता और प्रकाश का प्रतीक है और इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मानसिक स्पष्टता आती है.
6.चंदन और भस्म – शीतलता और वैराग्य
शिवलिंग पर चंदन, विभूति (भस्म) चढ़ाना शरीर की नश्वरता का प्रतीक है और इससे इंसान के अंदर समाया अहंकार नष्ट होता है और जीवन में प्रगति-तक्की और खुशियां आती हैं.
7.धतूरा-भाग और आक का फूल – तप और वैराग्य का प्रतीक
धतूरा-भाग और आक का फूल शिवलिंग पर अर्पित करना तप और वैराग्य का प्रतीक है और माना जाता है जिस तरह विष को धारण करने के बाद भी शिव शांत थे वैसे ही इंसान के अंदर सहनशक्ति आती है और नकारात्मकता को स्वीकार कर नियंत्रित रहने का क्षमता विकसित होती है.
8.फल, फूल और माला – कृतज्ञता और भक्ति
फल, फूल और माला शिवलिंग पर अर्पित करना इंसान को अंदर से कृतज्ञता और भक्ति देता है. कोशिश करें कि सफेद फूल, कमल, फल चढ़ाएं इससे भक्ति भाव बढ़ता है और मन में सकारात्मकता आती है.
9.बेलपत्र (बिल्व पत्र) – सबसे प्रिय सामग्री
भगवान शिव का सबसे प्रिय बेल पत्ता जो तीन पत्तियों वाला होता है वह त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का प्रतीक है इसलिए ये शिव को अत्यंत प्रिय. ये बेल पत्ता प्रकृति और त्रिगुण संतुलन का प्रतीक भी माना गया है.
10.शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है?
चलिए जानें शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है. जैसे जल चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है और दूधवाला जल चढ़ाने से धन और सुख मिलता है. वहीं बेलपत्र चढ़ाने से ग्रह दोष निवारण होता है. शहद अर्पित करने से वाणी और बुद्धि अच्छी होती है और
दही चढ़ाने से मानसिक स्थिरता आती है. वहीं घी चढ़ाने से शक्ति और सफलता मिलती है और भस्म चढ़ाने से भय और अहंकार नाश होता है.
11.ध्यान रखें ये बात
शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन, मन की शांति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीकात्मक विज्ञान है. सही भाव और नियमित पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक सोच, अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास होता है.