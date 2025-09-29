October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

1 . सभी तिथियों में विशेष हैं एकादशी

शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है. इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. एक महीने में दो एकादशी होती हैं. अक्टूबर में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे. अक्टूबर में पापांकुशा एकादशी पड़ेगी. उसके बाद आने वाली दूसरी एकादशी रमा एकादशी होगी. इन दोनों ही एकादशियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है. आइए जानते हैं इन एकादशियों की तिथियां और शुभ मुहूर्त.