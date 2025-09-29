FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

धर्म

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

अक्टूबर एकादशी 2025: अक्टूबर माह में पापांकुशा एकादशी है. उसके बाद दूसरी एकादशी रमा एकादशी होगी. इन दोनों ही एकादशियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है. आइए जानते हैं इन एकादशियों की तिथि और शुभ मुहूर्त.

नितिन शर्मा | Sep 29, 2025, 11:52 AM IST

1.सभी तिथियों में विशेष हैं एकादशी

सभी तिथियों में विशेष हैं एकादशी
1

शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है. इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. एक महीने में दो एकादशी होती हैं. अक्टूबर में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे. अक्टूबर में पापांकुशा एकादशी पड़ेगी. उसके बाद आने वाली दूसरी एकादशी रमा एकादशी होगी. इन दोनों ही एकादशियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है. आइए जानते हैं इन एकादशियों की तिथियां और शुभ मुहूर्त.

2.पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त 2025

पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त 2025
2

वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 7:11 बजे से प्रारंभ हो रही है. यह तिथि 3 अक्टूबर को शाम 6:31 बजे समाप्त होगी. पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. पापांकुशा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है. इन योगों में पूजा करने से दोहरा फल मिलता है. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

3.पापांकुशा एकादशी का महत्व 

पापांकुशा एकादशी का महत्व 
3

पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. इससे जीवन में सुख-शांति भी आती है. यह व्रत मृत्यु के भय और नरक जाने के भय से भी मुक्ति दिलाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

4.रमा एकादशी कब है? 

रमा एकादशी कब है? 
4

ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 17 अक्टूबर को सुबह 11:11 बजे समाप्त होगी. पंचांग के अनुसार, रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

5.रमा एकादशी शुभ मुहूर्त 2025 

रमा एकादशी शुभ मुहूर्त 2025 
5

रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:29 बजे तक रहेगा. इस दौरान आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं.

6.रमा एकादशी का महत्व 

रमा एकादशी का महत्व 
6

रमा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है. इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है, घर में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य की कमी दूर होती है. ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

