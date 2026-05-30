Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन

7 . क्या करें ताकि मूड स्टेबल रहे

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विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में पानी की मात्रा बढ़ाना, कैफीन कम लेना, रात में अच्छी नींद लेना और डिजिटल ओवरलोड से दूरी बनाना मूड स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है. इसके अलावा सुबह की हल्की धूप, मेडिटेशन और नेचर एक्सपोजर भी इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. न्यूमेरोलॉजी चाहे जिस नजरिए से इसे देखे, लेकिन एक बात साफ है कि गर्मी अब सिर्फ टेम्परेचर का मुद्दा नहीं रही. इसका असर लोगों की मेंटल एनर्जी, रिश्तों और रोजमर्रा के बिहेवियर तक दिखाई देने लगा है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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