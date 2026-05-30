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Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन

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Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन

गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग और भावनाओं को भी प्रभावित करती है. यही वजह है कि मई-जून आते ही कई लोग छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े, उदास या जरूरत से ज्यादा संवेदनशील महसूस करने लगते हैं. दिलचस्प बात यह है कि अंक ज्योतिष में जन्मतिथि में बार-बार आने वाले 2 और 7 अंक को इससे जोड़कर देखा जाता है...

Nitin Sharma | May 30, 2026, 09:45 AM IST

1.व्यवहार में दिखने लगता है इसका असर

व्यवहार में दिखने लगता है इसका असर
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अंक ज्योतिष मानते हैं कि इन अंकों का असर ऐसे लोगों की इमोशनल एनर्जी पर ज्यादा पड़ता है. यही कारण है कि तेज गर्मी, अकेलापन, ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग्स इनके व्यवहार में जल्दी दिखने लगते हैं. अब यह चर्चा सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से बढ़ रही है कि आखिर 2 और 7 वाले लोग गर्मियों में इतना इमोशनली रिएक्ट क्यों करते हैं.

(Credit Image AI)

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2.2 और 7 अंक वाले लोग ज्यादा संवेदनशील क्यों माने जाते हैं

2 और 7 अंक वाले लोग ज्यादा संवेदनशील क्यों माने जाते हैं
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न्यूमेरोलॉजी में 2 अंक को चंद्रमा और 7 अंक को गहरी सोच, इंट्यूशन और अंदरूनी भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है. जिन लोगों की जन्मतिथि में 2, 7, 20, 25, 27 या 29 जैसे नंबर ज्यादा होते हैं, वे आमतौर पर दूसरों की बातों और माहौल को जल्दी महसूस कर लेते हैं.

(Credit Image AI)

3.मूड स्विंग की होने लगती है समस्या

मूड स्विंग की होने लगती है समस्या
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गर्मी के मौसम में जब शरीर पहले से थका हुआ होता है, नींद कम होने लगती है और डिहाइड्रेशन बढ़ता है, तब ऐसे लोग इमोशनल एग्जॉशन जल्दी महसूस करने लगते हैं. यही वजह है कि कई बार उन्हें बिना किसी बड़ी वजह के भी बेचैनी या मूड स्विंग होने लगता है.

(Credit Image AI)

4.हीटवेव सिर्फ शरीर नहीं, रिश्तों पर भी असर डाल रही

हीटवेव सिर्फ शरीर नहीं, रिश्तों पर भी असर डाल रही
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विशेषज्ञ मानते हैं कि एक्सट्रीम हीट का असर इंसानी बिहेवियर पर भी पड़ता है. यही कारण है कि गर्मियों में बहस, इरिटेशन और इमोशनल रिएक्शंस बढ़ जाते हैं. जिन लोगों की पर्सनैलिटी पहले से इमोशनल होती है, उनके लिए यह असर और तेज हो सकता है. कई लोग इस दौरान खुद को मिसअंडरस्टुड महसूस करने लगते हैं. छोटी बातों पर हर्ट होना, अकेले रहना पसंद करना या बार-बार पुराने मुद्दों के बारे में सोचना भी इसी इमोशनल ओवरलोड का हिस्सा माना जाता है.

(Credit Image AI)

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5.एसी लाइफ और कम होती सोशल एनर्जी भी बढ़ा रही परेशानी

एसी लाइफ और कम होती सोशल एनर्जी भी बढ़ा रही परेशानी
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एक हिडन एंगल यह भी है कि आज की अर्बन लाइफस्टाइल इमोशनल आइसोलेशन बढ़ा रही है. लोग घंटों एसी रूम्स में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और सोशल इंटरैक्शन भी लिमिटेड होता जा रहा है. ऐसे में 2 और 7 डॉमिनेंट लोग अपने थॉट्स में ज्यादा खोने लगते हैं. यही वजह है कि कई बार वे दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं. 

(Credit Image AI)

6.कैसे पहचानें कि गर्मी आपकी इमोशंस पर असर डाल रही है

कैसे पहचानें कि गर्मी आपकी इमोशंस पर असर डाल रही है
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अगर आपको इन दिनों जल्दी गुस्सा आ रहा है, बिना वजह उदासी महसूस हो रही है, छोटी बातों से ज्यादा फर्क पड़ रहा है या सोशल इंटरैक्शन से थकान होने लगी है, तो यह सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता.गर्मी में डिहाइड्रेशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप और लगातार स्क्रीन एक्सपोजर भी इमोशनल इम्बैलेंस बढ़ा सकता है. इसलिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरोलॉजी नहीं, लाइफस्टाइल बैलेंस पर भी ध्यान देना जरूरी है.

(Credit Image AI)

7.क्या करें ताकि मूड स्टेबल रहे

क्या करें ताकि मूड स्टेबल रहे
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विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में पानी की मात्रा बढ़ाना, कैफीन कम लेना, रात में अच्छी नींद लेना और डिजिटल ओवरलोड से दूरी बनाना मूड स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है. इसके अलावा सुबह की हल्की धूप, मेडिटेशन और नेचर एक्सपोजर भी इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. न्यूमेरोलॉजी चाहे जिस नजरिए से इसे देखे, लेकिन एक बात साफ है कि गर्मी अब सिर्फ टेम्परेचर का मुद्दा नहीं रही. इसका असर लोगों की मेंटल एनर्जी, रिश्तों और रोजमर्रा के बिहेवियर तक दिखाई देने लगा है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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