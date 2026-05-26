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Numerology: इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज

इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज

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Numerology: इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज

हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है. कुछ व्यक्ति हर बात को किसी से भी साझा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बातों को सीक्रेट रखते हैं. इसकी वजह उनकी जन्म तारीख और मूलांक भी है. अंक ज्योतिष की मानें तो ग्रहों का प्रभाव लोगों के स्वभाव से लेकर उनके भविष्य तक पर पड़ता है...

Nitin Sharma | May 26, 2026, 12:14 PM IST

1.दिल की बातों को नहीं खोलते

दिल की बातों को नहीं खोलते
1

इसी तरह के 3 मूलांक के लोग ऐसे हैं, जो अपनी हर बात को सीक्रेट रखते हैं. ये अपने दिल की बातों को आसानी से खोलते नहीं है. ये एक अच्छे मित्र होने के साथ ही दूसरों के राज को भी दिल के अंदर दफन कर लेते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो मूलांक

(Credit Image AI)

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2.जल्दी से नहीं करते भरोसा

जल्दी से नहीं करते भरोसा
2

किसी भी महीने की 4,13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोग बहुत ही तेज होते हैं. इनके स्वामी ग्रह राहु हैं. राहु के पास सिर्फ सिर होता है. यही वजह कि ये लोग रहस्यमयी और रणनीतिकार होते हैं. ये लोग हर किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करते. उनके साथ बैठते जरूर हैं, लेकिन अपने मन की बातों को शेयर नहीं करते हैं.

(Credit Image AI)

3.मूलांक 7 के लोग होते हैं रहस्यमय

मूलांक 7 के लोग होते हैं रहस्यमय
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किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह केतु हैं. केतु रहस्य और अध्यात्म के कारक हैं. ये स्वभाव से तो अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन अपने मन की बातों को मन के अंदर ही रखते हैं. ये लोग हर किसी के साथ अपनी मन की बातें शेयर नहीं करते हैं. इनके मन में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं. इसका पता भी लोगों को नहीं लगता. 

(Credit Image AI)

4.राज छिपाकर रखते हैं ये लोग

राज छिपाकर रखते हैं ये लोग
4

मूलांक 8 के लोग राज छिपाने में माहिर होते हैं. यह मूलांक किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही गंभीर होते हैं. ये हर किसी के साथ जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं. अपनी बातों को मन में  रखने के साथ ही अपने विचार, परेशानी और भावनाओं को जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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