Numerology: इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज

4 . राज छिपाकर रखते हैं ये लोग

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मूलांक 8 के लोग राज छिपाने में माहिर होते हैं. यह मूलांक किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही गंभीर होते हैं. ये हर किसी के साथ जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं. अपनी बातों को मन में रखने के साथ ही अपने विचार, परेशानी और भावनाओं को जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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