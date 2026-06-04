Numerology: सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल

5 . बहुत ही गहराईयों से देखते हैं जीवन, रखते हैं दूर की सोच

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किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. यह रहस्यमय, अंतर्ज्ञानी और विचारशील होते हैं. ये लोग जीवन को बहुत ही गहराई से देखते हैं. यही वजह है कि इनकी सलाह भी दार्शनिक और गहरी होती है. ये लोग बोलते कम हैं. साथ ही अध्यात्मक का रास्ता चुनते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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