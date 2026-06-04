Numerology: सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल

धर्म
Nitin Sharma | Jun 04, 2026, 09:46 AM IST
1.सलाह देने में होते हैं माहिर
अंक ज्योतिष में ऐसे ही कुछ जन्म तारीख और मूलांक का जिक्र किया गया है, जिनमें जन्मे लोगों की सलाह लेना फायदे का सौदा साबित होता है. इन लोगों में दूसरों को मार्गदर्शन, सलाह और समर्थन देने की प्राकृतिक क्षमता होती है. ये लोग एक बेहतर सलाहकार होते हैं, जिन पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो मूलांक...
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2.मुश्किल समस्याओं का चुटकियों में निकाल देते हैं समाधान
अंक ज्योतिष में माना गया है कि कुछ मूलांक क लोग ऐसे होते हैं, जिनमें दूर का देखने की क्षमता और सोच होती है. ये लोग मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का भी आसानी से समाधान निकाल लेते हैं. इतना ही नहीं ये लोग बहुत ही बहुत समझदार, धैर्यवान और समाधान निकालने में तेज होते हैं. यू दूसरों के मन के भाव को भी अच्छे से समझते हैं. उनकी समस्याओं का हाल निकालने का पूरा प्रयास करते हैं.
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3.बुद्धि से तेज और समाधान निकालने में होते हैं माहिर
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसके स्वामी ग्रह राहु हैं. यही वजह है कि ये लोग बुद्धि के तेज होने के साथ ही व्यावहारिक सोच रखते हैं. इनका जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा प्रेक्टिकल होता है. हालांकि ये लोग भावनात्मक सलाहकार नहीं होते, बल्कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने में माहिर होते हैं. ये किसी भी चीज को बहुत ही विस्तार से सोचते हैं. करियर से फाइनेंस की प्लानिंग में एक अच्छी सलाह दे सकते हैं.
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4.समझदारी भरी बातें करते हैं इस मूलांक के लोग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. ये लोग बहुत ही तेजी से सोचते हैं. इनकी सोचने, समझने और बोलने की क्षमता और स्किल बहुत अच्छी होती है. ये लोग बड़ी बड़ी समस्याओं का सामधान बातचीत में ही कर देते हैं. व्यापार में तेज होने के साथ ही वाणी के राजा होते हैं. ये लोग बहुत ही व्यवहार संबंधित बातें करते हैं.
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5.बहुत ही गहराईयों से देखते हैं जीवन, रखते हैं दूर की सोच
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. यह रहस्यमय, अंतर्ज्ञानी और विचारशील होते हैं. ये लोग जीवन को बहुत ही गहराई से देखते हैं. यही वजह है कि इनकी सलाह भी दार्शनिक और गहरी होती है. ये लोग बोलते कम हैं. साथ ही अध्यात्मक का रास्ता चुनते हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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