Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

धर्म
Nitin Sharma | May 30, 2026, 03:01 PM IST
1.सूर्य की ऊर्जा और केतु के प्रभाव का मिलेगा लाभ
दिलचस्प बात यह है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा और केतु के प्रभाव को कुछ मूलांकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है. इसका असर सिर्फ धन तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि करियर, कारोबार और आत्मविश्वास में भी दिखाई दे सकता है.
2.क्यों खास माना जा रहा है यह समय?
अंक ज्योतिष में हर तारीख की अपनी एक अलग ऊर्जा मानी जाती है. जब किसी दिन के कुल अंकों का योग किसी विशेष ग्रह से जुड़ता है, तो उसका असर कुछ जन्मांकों पर अधिक दिखाई देता है. वर्तमान समय में केतु से जुड़ा अंक 7 सक्रिय माना जा रहा है, वहीं तेज गर्मी और नौतपा के दौर को सूर्य की मजबूत ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है. अंक विशेषज्ञों का मानना है कि जब सूर्य और केतु की ऊर्जा एक साथ प्रभावी होती है, तब कई लोगों के जीवन में लंबे समय से रुकी हुई परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं. यही वजह है कि आर्थिक और पेशेवर मामलों में कुछ जन्मतिथियों के लिए सकारात्मक संकेत देखे जा सकते हैं.
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3.इन जन्मतिथियों को मिल सकते हैं धन लाभ के अवसर
जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से मजबूत माना जा रहा है. अंक ज्योतिष के अनुसार ये जन्मतिथि सूर्य से जुड़े होते हैं, जो नेतृत्व, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लंबे समय से अटकी फाइलें या प्रशासनिक कार्य गति पकड़ सकते हैं. निवेश या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत बताये जा रहे हैं.
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4.इन जन्मारीखों के लोग व्यापार और करियर में ला सकते हैं बड़ा बदलाव
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए भी यह दौर बेहद लाभकारी हो सकता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 5 बुध का है, जो बातचीत, व्यापार और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे लोगों को नये कारोबारी अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नेटवर्किंग और नई परियोजनाओं का लाभ मिल सकता है. यात्रा, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है.
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5.सम्मान और सफलता के नये रास्ते खुल सकते हैं
3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह समय योजनाओं को अमल में लाने का है. इस के मूलांक के स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान, विस्तार और प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं. अंक विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रशासन और सलाहकार भूमिकाओं में काम करने वालों को पहचान मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उन्हें उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं.
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6.इन जन्मतिथियों के लोगों को कर्ज से मिल सकता है छुटकारा
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों को इस समय सबसे अधिक चर्चा में रखा जा रहा है. इसका कारण यह है कि नंबर 7 के स्वामी केतु का होना है. अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को अचानक लाभ, पुराने भुगतान की प्राप्ति या आर्थिक दबाव में कमी देखने को मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए पुराना कर्ज चुकाने या वित्तीय स्थिति सुधारने के अवसर भी बन सकते हैं. साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ने के संकेत भी बताये जा रहे हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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