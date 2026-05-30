FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

Health Tips: गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल

इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

HomePhotos

धर्म

Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

क्या आपको लग रहा है कि लंबे समय से मेहनत करने के बावजूद आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आ रहा या फिर कोई पुराना कर्ज, अटका हुआ काम या वित्तीय दबाव आपको परेशान कर रहे हैं? अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि कुछ खास जन्मतिथियों वाले लोगों के लिए यह समय राहत और प्रगति के नये संकेत लेकर आ सकता है.

Nitin Sharma | May 30, 2026, 03:01 PM IST

1.सूर्य की ऊर्जा और केतु के प्रभाव का मिलेगा लाभ

सूर्य की ऊर्जा और केतु के प्रभाव का मिलेगा लाभ
1

दिलचस्प बात यह है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा और केतु के प्रभाव को कुछ मूलांकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है. इसका असर सिर्फ धन तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि करियर, कारोबार और आत्मविश्वास में भी दिखाई दे सकता है.

Advertisement

2.क्यों खास माना जा रहा है यह समय?

क्यों खास माना जा रहा है यह समय?
2

अंक ज्योतिष में हर तारीख की अपनी एक अलग ऊर्जा मानी जाती है. जब किसी दिन के कुल अंकों का योग किसी विशेष ग्रह से जुड़ता है, तो उसका असर कुछ जन्मांकों पर अधिक दिखाई देता है. वर्तमान समय में केतु से जुड़ा अंक 7 सक्रिय माना जा रहा है, वहीं तेज गर्मी और नौतपा के दौर को सूर्य की मजबूत ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है. अंक विशेषज्ञों का मानना है कि जब सूर्य और केतु की ऊर्जा एक साथ प्रभावी होती है, तब कई लोगों के जीवन में लंबे समय से रुकी हुई परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं. यही वजह है कि आर्थिक और पेशेवर मामलों में कुछ जन्मतिथियों के लिए सकारात्मक संकेत देखे जा सकते हैं.

(Credit Image AI)

3.इन जन्मतिथियों को मिल सकते हैं धन लाभ के अवसर

इन जन्मतिथियों को मिल सकते हैं धन लाभ के अवसर
3

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से मजबूत माना जा रहा है. अंक ज्योतिष के अनुसार ये जन्मतिथि सूर्य से जुड़े होते हैं, जो नेतृत्व, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लंबे समय से अटकी फाइलें या प्रशासनिक कार्य गति पकड़ सकते हैं. निवेश या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत बताये जा रहे हैं.

(Credit Image AI)

4.इन जन्मारीखों के लोग व्यापार और करियर में ला सकते हैं बड़ा बदलाव

इन जन्मारीखों के लोग व्यापार और करियर में ला सकते हैं बड़ा बदलाव
4

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए भी यह दौर बेहद लाभकारी हो सकता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 5 बुध का है, जो बातचीत, व्यापार और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे लोगों को नये कारोबारी अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नेटवर्किंग और नई परियोजनाओं का लाभ मिल सकता है. यात्रा, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.सम्मान और सफलता के नये रास्ते खुल सकते हैं

सम्मान और सफलता के नये रास्ते खुल सकते हैं
5

3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह समय योजनाओं को अमल में लाने का है. इस के मूलांक के स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान, विस्तार और प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं. अंक विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रशासन और सलाहकार भूमिकाओं में काम करने वालों को पहचान मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उन्हें उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं.

(Credit Image AI)

6.इन जन्मतिथियों के लोगों को कर्ज से मिल सकता है छुटकारा

इन जन्मतिथियों के लोगों को कर्ज से मिल सकता है छुटकारा
6

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों को इस समय सबसे अधिक चर्चा में रखा जा रहा है. इसका कारण यह है कि नंबर 7 के स्वामी केतु का होना है. अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को अचानक लाभ, पुराने भुगतान की प्राप्ति या आर्थिक दबाव में कमी देखने को मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए पुराना कर्ज चुकाने या वित्तीय स्थिति सुधारने के अवसर भी बन सकते हैं. साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ने के संकेत भी बताये जा रहे हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
MORE
Advertisement
धर्म
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
Numerology: जुबान से मीठे और दिल के काले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी से नहीं बताते अपने मन की बात
जुबान से मीठे और दिल के काले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी से नहीं बताते अपने मन की बात
June Month Festival 2026: जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार
जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार
Guru Gochar 2026: गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 29 May 2026: सिंह और वृश्चिक वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement