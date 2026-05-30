Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

6 . इन जन्मतिथियों के लोगों को कर्ज से मिल सकता है छुटकारा

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किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों को इस समय सबसे अधिक चर्चा में रखा जा रहा है. इसका कारण यह है कि नंबर 7 के स्वामी केतु का होना है. अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को अचानक लाभ, पुराने भुगतान की प्राप्ति या आर्थिक दबाव में कमी देखने को मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए पुराना कर्ज चुकाने या वित्तीय स्थिति सुधारने के अवसर भी बन सकते हैं. साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ने के संकेत भी बताये जा रहे हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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