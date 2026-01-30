Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 

धर्म
Abhay Sharma | Jan 30, 2026, 10:06 PM IST
1.आम नहीं, खास होते हैं ऐसे लोग
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कहे ही बातें समझ लेते हैं, आने वाली चीजों का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं या अनदेखी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं? अंक ज्योतिष के अनुसार, माना जाता है कि इसकी वजह उनकी जन्मतिथि होती है.
2.2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख (चंद्रमा से जुड़ी शक्तियां)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं. इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति (Intuition) बहुत तेज होती है. इसके अलावा ऐसे लोगों को अक्सर सच्चे और गहरे सपने आते हैं, कई बार मन से अचानक कुछ देख या महसूस कर लेते हैं. कई लोगों को भविष्य की झलक इन्हें पहले ही मिल जाती है.
3.7, 16 और 25 जन्म तारीख (केतु से जुड़ी शक्तियां)
इन तारीखों में जन्मे लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं. ये लोग ऊर्जा में होने वाले बदलाव आसानी से महसूस कर लेते हैं. कई बार इन्हें किसी की मौजूदगी या नकारात्मक-सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है. इनके भीतर से ही सही-गलत की आवाज आती है.
4.4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख (रहस्यमय ज्ञान की तलाश)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों में जन्मे लोग रहस्य, तंत्र-मंत्र और गूढ़ ज्ञान की ओर खिंचते हैं. इन्हें छुपी हुई बातें जानने की गहरी इच्छा होती है. इसके अलावा इनको आध्यात्मिक रहस्यों और अनदेखी दुनिया में रुचि रहती है. इनमें 22 तारीख में जन्मे लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं.
5.27 जन्म तारीख (चंद्रमा और केतु का दुर्लभ मेल)
27 तारीख में जन्मे लोग बहुत खास और दुर्लभ माने जाते हैं. इनकी आध्यात्मिक समझ बहुत गहरी होती है और ये पुराने जन्मों की आत्माएं मानी जाती हैं. इसलिए भगवान और ब्रह्मांड से इनका जुड़ाव स्वाभाविक होता है.
6.रहस्य आपको चुनता है, आप उसे नहीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, हर कोई इस शक्ति के लिए नहीं चुना जाता. अगर आपकी जन्मतिथि इन नंबरों में है, तो आप आम नहीं हैं. बस आपको इसे पहचानने की है देरी है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
