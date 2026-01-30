Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 

2 . 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख (चंद्रमा से जुड़ी शक्तियां)

2

अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं. इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति (Intuition) बहुत तेज होती है. इसके अलावा ऐसे लोगों को अक्सर सच्चे और गहरे सपने आते हैं, कई बार मन से अचानक कुछ देख या महसूस कर लेते हैं. कई लोगों को भविष्य की झलक इन्हें पहले ही मिल जाती है.