Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट

धर्म
Nitin Sharma | Apr 10, 2026, 05:32 PM IST
1.यूपीआई में 4 डिजिट का पिन
इसकी वजह आज के समय में ज्यादातर लोग कोई भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई चुनते हैं. यूपीआई में पासवर्ड यानी 4 डिजिट का पिन डालना होता है. अंक ज्योतिष रीना खन्ना के अनुसार, यूपीआई में 4 डिजिट का पिन आपकी तरक्की पर प्रभाव डालता है. ऐसे में कुछ शुभ अंकों को डालने से मनी फ्लो बढ़ता है तो वहीं कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं.
(Credit Image AI)
2.बढ़ते क्रम में रखें यूपीआई पिन
अंक ज्योतिष की मानें तो अगर आप अपना 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाल रहे हैं तो उसमें याद रखें नंबर बढ़ते क्रम में होने चाहिए. यानी पिन का आखिरी नंबर चौथा डिजिट अगले तीन अंकों से बड़ा होना चाहिए.
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3.इस बात का भी रखें ध्यान
4 अंकों का यूपीआई पिन सेट करते समय ध्यान रखें कि इन 4 नंबरों का टोटल जोड़ 6 हो, 6 अंक के स्वामी शुक्र हैं, जो व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति और लग्जरी देते हैं. शुक्र का प्रभाव आपकी धन संपत्ति को बढ़ाता है.
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4.यूपीआई में शामिल करें ये 4 डिजिट
अंक ज्योतिष के अनुसार, अपना यूपीआई पिन 4 डिजिट का रखते समय 1, 3, 5 और 6 नंबर को शामिल कर सकते हैं. इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं. इसकी वजह इन 4 नंबरों का कुल जोड़ 6 होता है, जो शुक्र से प्रभावित है. यह आपके धन धान्य को बढ़ाता है.
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5.इस नंबर को डालने से बढ़ता है मनी फ्लो
अंक ज्योतिष के अनुसार, 1,3,5 और 6 नंबर यूपीआई पिन के लिए शुभ हैं. इनका जोड़ 6 होता है, जो आपके जीवन में बरकत को बढ़ाने का काम करता है. यह फिजूल खर्ची को रोकने के साथ ही तरक्की के प्रभाव को बढ़ाता है.
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डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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