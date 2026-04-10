Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट

1 . यूपीआई में 4 डिजिट का पिन

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इसकी वजह आज के समय में ज्यादातर लोग कोई भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई चुनते हैं. यूपीआई में पासवर्ड यानी 4 डिजिट का पिन डालना होता है. अंक ज्योतिष रीना खन्ना के अनुसार, यूपीआई में 4 डिजिट का पिन आपकी तरक्की पर प्रभाव डालता है. ऐसे में कुछ शुभ अंकों को डालने से मनी फ्लो बढ़ता है तो वहीं कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं.

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