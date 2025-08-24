Numerology: मां की तरह रखते हैं सास का ख्याल, रिश्ते निभाने में माहिर होते हैं इस मूलांक के लड़के

Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?
Aman Maheshwari | Aug 24, 2025, 07:23 AM IST
1.परिवार और रिश्तों के प्रति होते हैं अच्छे
अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 2, 6 और 9 के लड़के परिवार और रिश्तों के प्रति बहुत ही अच्छे होते हैं. यह सभी लोगों से अच्छा रिश्ता निभाते हैं.
2.समझते हैं प्यार की अहमियत
यह रिश्तों में प्यार की अहमियत को समझते हैं. यह लड़के सास को अपनी मां की तरह ही मानते हैं. चलिए आपको इनकी खासियत बताते हैं.
3.मूलांक 2 वाले लड़के
जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो वह परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं. यह सास को मां की तरह मानते हैं.
4.मूलांक 6 के लड़के
महीने की 6, 15, या 24 तारीख को जन्मे लड़कों का मूलांक 6 होता है. यह अपने परिवार की देखभाल करने में माहिर होते हैं. यह सास का खूब सम्मान करते हैं.
5.मूलांक 9 के लड़के
9, 18, या 27 तारीख को जन्मे लड़कों का मूलांक 9 होता है. यह सास को मां जैसा सम्मान देते हैं. परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग करते हैं.