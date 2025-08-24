Twitter
Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?

Varaha Jayanti 2025: 25 या 26 अगस्त कब है वराह जयंती? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District

'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?

देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी, अब तक11 लोगों की मौत, इन स्टेट्स में 'रेड अलर्ट' जारी

अब प्लेन जैसी आएंगी आलीशान बसें, एयर होस्टेस की जगह लेंगी बस होस्टेस, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान 

Skin Care: स्किन के लिए अच्छा होता है फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोना, जानें इसके फायदे

UPMSP 10th 12th Board Exam 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की तारीखों में बदलाव, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

Zodiac Sign: इन 4 राशि वालों को अपने ही देते हैं सबसे ज्यादा धोखा, प्योर सोल और इमोशल होने कारण उठाती हैं हमेशा दुख

Memory Booster Food: दिमाग तेज बनाने के लिए रोज खाएं ये 6 सुपरफूड्स, नेचुरली बढ़ने लगेगा मेमोरी बैंक और घटेगा स्ट्रेस लेवल

धर्म

Numerology: मां की तरह रखते हैं सास का ख्याल, रिश्ते निभाने में माहिर होते हैं इस मूलांक के लड़के

अंक ज्योतिष के मुताबिक, व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं. आज आपको ऐसे मूलांक के लड़कों के बारे में बताएंगे जो सास का अपनी मां की तरह ख्याल रखते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 24, 2025, 07:23 AM IST

1.परिवार और रिश्तों के प्रति होते हैं अच्छे

परिवार और रिश्तों के प्रति होते हैं अच्छे
1

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 2, 6 और 9 के लड़के परिवार और रिश्तों के प्रति बहुत ही अच्छे होते हैं. यह सभी लोगों से अच्छा रिश्ता निभाते हैं.

2.समझते हैं प्यार की अहमियत

समझते हैं प्यार की अहमियत
2

यह रिश्तों में प्यार की अहमियत को समझते हैं. यह लड़के सास को अपनी मां की तरह ही मानते हैं. चलिए आपको इनकी खासियत बताते हैं.

3.मूलांक 2 वाले लड़के

मूलांक 2 वाले लड़के
3

जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो वह परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं. यह सास को मां की तरह मानते हैं.

4.मूलांक 6 के लड़के

मूलांक 6 के लड़के
4

महीने की 6, 15, या 24 तारीख को जन्मे लड़कों का मूलांक 6 होता है. यह अपने परिवार की देखभाल करने में माहिर होते हैं. यह सास का खूब सम्मान करते हैं.
 

5.मूलांक 9 के लड़के

मूलांक 9 के लड़के
5

9, 18, या 27 तारीख को जन्मे लड़कों का मूलांक 9 होता है. यह सास को मां जैसा सम्मान देते हैं. परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग करते हैं.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

