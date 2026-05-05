Numerology: प्यार में Loyal या Toxic है आपका पार्टनर? बर्थडेट से सामने आ जाएगा असली चेहरा

3 . मूलांक 1, 2 और 3 के लोगों की लव पर्सनालिटी

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मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के लोग प्यार के मामले में बहुत ही लॉयल और कंट्रोलिंग होते हैं. ये लोग अपने पार्टनर को खुलकर सपोर्ट करते हैं. हालांकि हर काम अपनी मर्जी से करते हैं. वहीं मूलांक 2 किसी भी महीने के 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. यही वजह है कि मूलांक 2 के लोग बहुत ही इमोशनल और केयरिंग होते हैं. ये लोग पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं. मूलांक 3 के जातक बहुत ही बैलेंस्‍ड और मैच्योर होते हैं. इन्होंने जो वादा कर दिया, उसे मरते दम तक निभाते हैं.

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