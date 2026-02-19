Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट

धर्म
Nitin Sharma | Feb 19, 2026, 03:42 PM IST
1.मूलांक
अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक की अपनी एक अलग विशेषता होती है. किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 5 की.
2.तेज होता है दिमाग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध हैं. ग्रहों के राजकुमासर बुध बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति और चचलता के प्रतीक हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ही तेज दिमाग के टैलेंटेड होते हैं. इनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज होती है. ये लोग किसी भी परिस्थिति को तेजी से भांप लेते हैं.
3.बेहतरीन होती है कम्युनिकेशन स्किल
मूलांक 5 के लोगों पर बुध का प्रभाव होने की वजह से ये लोग लिखने और बोलने में बेहद कुशल होते हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के जो भी लोग मार्केटिंग, मीडिया, बिजनेस, लेखन और सेल्स में जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं.
4.हर किसी को करते हैं अट्रैक्ट
मूलांक 5 के लोग हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये लोग काफी मिलनसार होने के साथ ही जल्दी से घुल मिल जाते हैं. यही वजह है कि इनके संपर्क भी बहुत ज्यादा होते हैं.
5.तेज दिमाग और टैलेंटेंड होने के बाद भी रहते हैं खाली हाथ
मूलांक 5 के लोगों में कई खासियत और खूबियां होने के साथ ही खामियां भी कई सारी है. यही वजह है कि ये लोग खूब बुद्धिमान होने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते. यानी जीवन में खूब कमाने के बाद भी खाली हाथ रहते हैं. इसकी एक वजह इनका जिम्मेदारियों से बचना है. रूटीन या बंधन इन्हें पसंद नहीं होते. साथ ही रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं.
6.बिना सोचे समझे ले लेते हैं बड़ा खतरा
मूलांक 5 के लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं. इन लोगों को जो काम करना है. उसका फैसला कईबार जल्दबाजी और बिना सोचे समझे ले लेते हैं. यही वजह है कि ये खूब टैलेंटेड होने के बावजूद अपना नुकसान कर बैठते हैं.
