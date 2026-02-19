FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

Mukesh Ambani की कंपनी AI में करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस ग्रुप देगा हाई-स्किल नौकरियों का अवसर

Mukesh Ambani की कंपनी AI में करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस ग्रुप देगा हाई-स्किल नौकरियों का अवसर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय

कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय

HomePhotos

धर्म

Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट

जिस तरह राशि और कुंडली देखकर व्यक्ति के भविष्य का पता लगाया जा सकता है. ठीक ऐसे ही अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसकी अच्छी बुरी आदतें और भविष्य तक का अनुमान लगाया जा सकता है. अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला से जानते हैं मूलांक 5 क्या है. इसमें जन्मे लोगों की विशेषता...

Nitin Sharma | Feb 19, 2026, 03:42 PM IST

1.मूलांक

मूलांक
1

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक की अपनी एक अलग विशेषता होती है. किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 5 की.

(Image Credit A.I)

Advertisement

2.तेज होता है दिमाग

तेज होता है दिमाग
2

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध हैं. ग्रहों के राजकुमासर बुध बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति और चचलता के प्रतीक हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ही तेज​ दिमाग के टैलेंटेड होते हैं. इनकी सोचने समझने की क्षमता बहु​त तेज होती है. ये लोग किसी भी परिस्थिति को तेजी से भांप लेते हैं. 

(Image Credit A.I)

3.बेहतरीन होती है कम्युनिकेशन स्किल

बेहतरीन होती है कम्युनिकेशन स्किल
3

मूलांक 5 के लोगों पर बुध का प्रभाव होने की वजह से ये लोग लिखने और बोलने में बेहद कुशल होते हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के जो भी लोग मार्केटिंग, मीडिया, बिजनेस, लेखन और सेल्स में जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं. 

(Credit Image AI)

4.हर किसी को करते हैं अट्रैक्ट

हर किसी को करते हैं अट्रैक्ट
4

मूलांक 5 के लोग हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये लोग काफी मिलनसार होने के साथ ही जल्दी से घुल मिल जाते हैं. यही वजह है कि इनके संपर्क भी बहुत ज्यादा होते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.तेज दिमाग और टैलेंटेंड होने के बाद भी रहते हैं खाली हाथ

तेज दिमाग और टैलेंटेंड होने के बाद भी रहते हैं खाली हाथ
5

मूलांक 5 के लोगों में कई खासियत और खूबियां होने के साथ ही खामियां भी कई सारी है. यही वजह है कि ये लोग खूब बुद्धिमान होने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते. यानी जीवन में खूब कमाने के बाद भी खाली हाथ रहते हैं. इसकी एक वजह इनका जिम्मेदारियों से बचना है. रूटीन या बंधन इन्हें पसंद नहीं होते. साथ ही रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं. 

(Credit Image AI)

6.बिना सोचे समझे ले लेते हैं बड़ा खतरा

बिना सोचे समझे ले लेते हैं बड़ा खतरा
6

मूलांक 5 के लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं. इन लोगों को जो काम करना है. उसका फैसला कईबार जल्दबाजी और बिना सोचे समझे ले लेते हैं. यही वजह है कि ये खूब टैलेंटेड होने के बावजूद अपना नुकसान कर बैठते हैं.

(Credit Image AI)

7.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
7

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
Kitchen Hacks: फ्रिज की बदबू से लेकर मिक्सर की खराबी तक, किचन की हर छोटी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे ये जादुई ट्रिक
Kitchen Hacks: फ्रिज की बदबू से लेकर मिक्सर की खराबी तक, किचन की हर छोटी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे ये जादुई ट्रिक
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement