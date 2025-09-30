Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

8 . जीवन में आती हैं खुशियां

ज्योतिष में शामिल अंक का स्वामी ग्रह मंगल है. मंगल को नौ ग्रहों को सेनापति मना जाता है. मंगल के मजबूत होने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में साहस आता है.