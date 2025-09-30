Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

जब मजदूर का बेटा पहुंचा मनरेगा का इंस्पेक्शन करने तो भावुक हो गए लोग, हर युवा को हौसला देगी रुबू बोरा की संघर्षगाथा
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 30, 2025, 10:27 AM IST
1.मूलांक
जब भी अंक ज्योतिष की बात होती है तो उसमें 0 से लेकर 9 अंकों विशेष माना जाता है. इन्हीं अंकों को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव से लेकर भाग्य तक का पता लगाया जा सकता है. 1 से लेकर 9 तक के इन अंकों पर मूलांक और भाग्यांक कहा जाता है.
2.नवग्रह से संबंध
1 से लेकर 9 तक के अंक सिर्फ अंक नंबर ही नहीं हैं. इनका संबंध नौ ग्रहों से है. हर एक अंक का लाभ और हानि अलग-अलग हो सकते हैं.
3.4 अंकों में मैजिक पावर
अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे ही हम आपको 4 अंक बताने जा रहे हैं, जिनकी पावर आपके भाग्य को बदल सकती है. इन नंबरों का उपाय कर आप जीवन में खूब सारा पैसा और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं.
4.हाथ पर लिखने से दिख सकता है असर
अंक शास्त्र के अनुसार, हाथ में सिर्फ इन 4 नंबरों को लिखने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख समृद्धि प्राप्ति हो सकती है. कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है.
5.हाथ में लिखें ये चार अंक
अंक ज्योतिष के अनुसार, हाथ के किसी भी हिस्से या फिर हथेली पर नीले, लाल या फिर हरे रंग के पेन से चार नंबर यानी 2190 लिख लें. इसे दिन में कई बार देखें और पढ़ें. ऐसा करने से आपको खुद जीवन में बदलाव महसूस हो सकता है.
6.इन ग्रहों से 4 नंबरों का संबंध
अंक शास्त्र में शामिल 2190 चारों अलग नंबर हैं. इनमें अलग शक्ति और इनके स्वामी ग्रह भी अलग ही हैं. इनमें 0 पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है. इसके बिना अंक की गणना तक नहीं की जा सकती है.
7.दिमाग को रखता है शांत
अंक ज्योतिष में अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा को भावना से जोड़ा जाता है. यह हमारे मन को कंट्रोल करने के साथ ही दिमाग को शांत और सचेत रखता है.
8.जीवन में आती हैं खुशियां
ज्योतिष में शामिल अंक का स्वामी ग्रह मंगल है. मंगल को नौ ग्रहों को सेनापति मना जाता है. मंगल के मजबूत होने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में साहस आता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
