FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जब मजदूर का बेटा पहुंचा मनरेगा का इंस्पेक्शन करने तो भावुक हो गए लोग, हर युवा को हौसला देगी रुबू बोरा की संघर्षगाथा

कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई

JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत

शांति के लिए... ट्रंप के 20-पॉइंट्स गाजा शांति समझौते को पीएम मोदी का मिला समर्थन

1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम

सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई

AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई

JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत

JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम

1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम

HomePhotos

धर्म

Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

वैदिक ज्योतिष की तरह ही व्यक्ति के जीवन में अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व होता है. जीवन में सही अंकों के शामिल करने से लेकर लिखने तक से व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है. अंक ज्योतिष की मानें तो अंकों के कुछ उपाय मात्र से जीवन में धन और ऐश्वर्य खुद चलकर आता है...

नितिन शर्मा | Sep 30, 2025, 10:27 AM IST

1.मूलांक 

मूलांक 
1

जब भी अंक ज्योतिष की बात होती है तो उसमें 0 से लेकर 9 अंकों विशेष माना जाता है. इन्हीं अंकों को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव से लेकर भाग्य तक का पता लगाया जा सकता है. 1 से लेकर 9 तक के इन अंकों पर मूलांक और भाग्यांक कहा जाता है. 

Advertisement

2.नवग्रह से संबंध

नवग्रह से संबंध
2

1 से लेकर 9 तक के अंक सिर्फ अंक नंबर ही नहीं हैं. इनका संबंध नौ ग्रहों से है. हर एक अंक का लाभ और हानि अलग-अलग हो सकते हैं.

3.4 अंकों में मैजिक पावर

4 अंकों में मैजिक पावर
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे ही हम आपको 4 अंक बताने जा रहे हैं, जिनकी पावर आपके भाग्य को बदल सकती है. इन नंबरों का उपाय कर आप जीवन में खूब सारा पैसा और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं.

4.हाथ पर लिखने से दिख सकता है असर

हाथ पर लिखने से दिख सकता है असर
4

अंक शास्त्र के अनुसार, हाथ में सिर्फ इन 4 नंबरों को लिखने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख समृद्धि प्राप्ति हो सकती है. कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है.

TRENDING NOW

5.हाथ में लिखें ये चार अंक

हाथ में लिखें ये चार अंक
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, हाथ के किसी भी हिस्से या फिर हथेली पर नीले, लाल या फिर हरे रंग के पेन से चार नंबर यानी 2190 लिख लें. इसे दिन में कई बार देखें और पढ़ें. ऐसा करने से आपको खुद जीवन में बदलाव महसूस हो सकता है.

6.इन ग्रहों से 4 नंबरों का संबंध

इन ग्रहों से 4 नंबरों का संबंध
6

अंक शास्त्र में शामिल 2190 चारों अलग नंबर हैं. इनमें अलग शक्ति और इनके स्वामी ग्रह भी अलग ही हैं. इनमें 0 पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है. इसके बिना अंक की गणना तक नहीं की जा सकती है.
 

7.दिमाग को रखता है शांत

दिमाग को रखता है शांत
7

अंक ज्योतिष में अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा को भावना से जोड़ा जाता है. यह हमारे मन को कंट्रोल करने के साथ ही दिमाग को शांत और सचेत रखता है. 

8.जीवन में आती हैं खुशियां

जीवन में आती हैं खुशियां
8

ज्योतिष में शामिल अंक का स्वामी ग्रह मंगल है. मंगल को नौ ग्रहों को सेनापति मना जाता है. मंगल के मजबूत होने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में साहस आता है. 

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
JKBOSE 10th Result 2024: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किए 10वीं प्राइवेट और द्वि-वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे, jkbose.nic.in पर यूं करें चेक
JKBOSE 10वीं और द्वि-वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे जारी, यूं करें डाउनलोड
Shani Gochar 2024: कार्तिक पूर्णिमा से इस राशि में गोचर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा मुश्किल भरा समय
कार्तिक पूर्णिमा से इस राशि में गोचर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा मुश्किल भरा समय
Delhi Pollution: बिगड़ गई दिल्ली-एनसीआर की आबो-हवा, स्मॉग से विजिबिलिटी हुई जीरो, 355 तक पहुंचा AQI
Delhi Pollution: बिगड़ गई दिल्ली-एनसीआर की आबो-हवा, स्मॉग से विजिबिलिटी हुई जीरो, 355 तक पहुंचा AQI
UP: बहन के साथ करता था अश्लील हरकतें, चाचा ने भतीजे की कर दी हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार 
बहन के साथ करता था अश्लील हरकतें, चाचा ने भतीजे की कर दी हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार
Bigg Boss 18: शो में एक्ट्रेस चुम क्यों हुई अनकम्फर्टेबल? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे करण को हुई जलन
Bigg Boss 18: शो में एक्ट्रेस चुम क्यों हुई अनकम्फर्टेबल? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे करण को हुई जलन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला
Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला
Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य
हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य
1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम
1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम
सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत
सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत
Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व
आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE