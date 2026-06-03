Numerology: वर्कहॉलिक होने के साथ जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, इनका गुस्सा बिगाड़ देता है बने-बनाये काम

5 . स्वभाव से जिद्दी, लेकिन होते हैं बड़े मददगार

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मूलांक 4 के लोग स्वभाव से थोड़े जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन किसी की मदद के लिए हर पल तैयार रहते हैं. किसी के साथ गलत होता देख, उनकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं. हर तरीके से व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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