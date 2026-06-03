Numerology: वर्कहॉलिक होने के साथ जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, इनका गुस्सा बिगाड़ देता है बने-बनाये काम

धर्म
Nitin Sharma | Jun 03, 2026, 10:00 AM IST
1.जिद्दी स्वभाव और गुस्सा हैं इनके दुश्मन
ये लोग बिना समय देखें दिन रात काम करते हैं. बेहद बुद्धिमान होने के साथ ही दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनका जिद्दी स्वभाव और गुस्सा इनके किये कराये कामों पर पानी फेर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सा है ये मूलांक और जन्मतारीख...
(Credit Image AI)
2.मूलांक 4 के लोग
दरअसल हम बात कर रहे हैं किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों की. इनका मूलांक 4 होता है. मूलांक 4 के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. यह ग्रह मेहनत और बुद्धिमानी का कारक है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग जो भी लक्ष्य बना लेते हैं. उसे पाकर ही दम लेते हैं.
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3.वर्कहॉलिक होते हैं मूलांक 4 के लोग
मूलांक 4 के लोग काम करने से पीछे नहीं हटते हैं. ये लोग वर्कहॉलिक होते हैं, जो भी काम करते हैं. उसे बेहद मन से और जी जान लगा देते हैं. यही वजह है कि इन्हें जीवन में खूब धन धान्य की प्राप्ति होती है.
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4.जीवन में उतार चढ़ाव का करना पड़ता है सामना
इस मूलांक के लोगों को जीवन में अपने एक अवगुण यानी गुस्से की वजह उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. गुस्सा इनकी कमजोरी होता है, जो कई बार इनके किये कराये काम पर पानी फेर देता है. इतना ही नहीं, इन्हें दिन रात की मेहनत के बाद सफलता मिलने के बीच यह एक बाधा बनकर उत्पन्न होता है और जीवन को प्रभावित कर देता है.
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5.स्वभाव से जिद्दी, लेकिन होते हैं बड़े मददगार
मूलांक 4 के लोग स्वभाव से थोड़े जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन किसी की मदद के लिए हर पल तैयार रहते हैं. किसी के साथ गलत होता देख, उनकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं. हर तरीके से व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहते हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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