HomePhotos

धर्म

Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 

हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को महादेव की उपाधि प्राप्त हैं. देवों के देव महादेव का न आदि है और न ही अंत है. देश दुनिया भर में महादेव के न जाने कितने भक्त हैं, लेकिन ज्योतिष में अंक शास्त्र की बात करें तो कुछ ऐसी जन्मतिथि हैं, जिनमें जन्मी महिलाओं का संबंध भगवान शिव से हैं.

नितिन शर्मा | Dec 18, 2025, 02:22 PM IST

1.भगवान शिव से है इनका जुड़ाव

भगवान शिव से है इनका जुड़ाव
1

ज्योतिषियों और अंकशास्त्रियों का मानना ​​है कि 1 से लेकर 9 के बीच में ही कई ऐसे मूलांक हैं, जिनमें जन्मी महिलाओं का भगवान शिव से विशेष रूप से गहरा आत्मिक संबंध है. यह उनके जन्मतिथि और ग्रहों को प्रभावित करता है. अंकशास्त्र के अनुसार, ये महिलाएं अक्सर महादेव के अलग अलग पहलुओं से जुड़े गुण प्रदर्शित करती हैं. इनमें वैराग्य, दृढ़ता, प्रचंड न्याय, अंतर्ज्ञान और दिव्य ज्ञान शामिल हैं. आइए जानते हैं...

2.किसी भी महीने की 7, 16, 25

किसी भी महीने की 7, 16, 25
2

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 7 होता है. इन दिनों जन्मी महिलाएं पूर्व जन्मों के ज्ञान से परिपूर्ण परिपक्व आत्माएं मानी जाती हैं. वे सहज प्रवृत्ति की होती हैं और ध्यान, मौन और गूढ़ ज्ञान की तरफ आकर्षित होती हैं. कई ज्योतिषियों के शुरुआती जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन या भावनात्मक उथल-पुथल होती है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है.

3.किसी भी महीने की 8, 17, 26

किसी भी महीने की 8, 17, 26
3

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनि होते हैं. माना जाता है कि इस मूलांक में जन्मीं महिलाओं का जन्म महान कर्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए होता है. जीवन के शुरुआती दौर में ही उन्हें जिम्मेदारियों, देरी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज्योतिषियों का दावा है कि ये बाधाएं असाधारण आंतरिक लचीलापन और शक्ति का निर्माण करती हैं. भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा, उनके महान रूपांतरणकर्ता होने के स्वरूप के अनुरूप है, जो दुखों का निवारण करके नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं. वे आध्यात्मिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बनते हैं जो अनुशासन, दृढ़ता और विश्वास के बल पर प्रत्येक पतन के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं.

4.इनका स्वामी होता है मंगल 9, 18, 27

इनका स्वामी होता है मंगल 9, 18, 27
4

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मीं महिलाओं का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल है. यह साहस का ग्रह है. इन तारीखों में जन्मी महिलाएं महादेव के शक्तिशाली रूप रुद्र और भैरव, से जुड़ी हुई मानी जाती हैं. ये उग्र, संवेदनशील और अत्यंत रक्षाशील होती हैं. वे आमतौर पर अपने दुख को सही दिशा में परिवर्तित करती हैं और अन्याय से घृणा करती हैं. ज्योतिषी में इन्हें आध्यात्मिक योद्धा भी कहा जाता है. ऐसी आत्माएं जो क्रोध के बजाय दिव्य अग्नि से अंधकार से लड़ती हैं. उनका मार्ग भावनात्मक शक्ति को नैतिक व्यवहार और आंतरिक निपुणता में परिवर्तित करने का आह्वान करता है.

5.दृढ़ इच्छाशक्ति और उद्देश्यपूर्ण 1, 10, 19, 28

दृढ़ इच्छाशक्ति और उद्देश्यपूर्ण 1, 10, 19, 28
5

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मीं महिलाओं का मूलांक 1 होता है. इसका स्वामी ग्रह सूर्य हैं, जो दिव्य चेतना का प्रतीक है. भगवान दक्षिणामूर्ति, यानी शिव, जो सर्वोच्च गुरु हैं, के मार्गदर्शन में ये दृढ़ इच्छाशक्ति वाली और उद्देश्यपूर्ण महिलाएं चलती हैं. जन्मजात नेता होने के नाते, वे आमतौर पर आध्यात्मिक प्रभाव में आने से पहले गहन आंतरिक संघर्षों से जूझती हैं. ज्योतिषियों का दावा है कि उनका जीवन पथ कठिनाइयों से उबरकर उत्थान करना, अनुभव के माध्यम से वास्तविकता को खोजना और उदाहरण पेश करके दूसरों का मार्गदर्शन करना है. शिव के प्रति उनकी श्रद्धा गुरु के रूप में उनके कार्य को दर्शाती है, जो अज्ञान को ज्ञान से रोशन करते हैं.

6.आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भविष्यवाणी के तौर पर नहीं

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भविष्यवाणी के तौर पर नहीं
6

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अंकशास्त्र और ज्योतिष आत्मनिरीक्षण के साधन हैं, न कि सटीक परिभाषाएं. ये तिथियां केवल एक स्वाभाविक झुकाव को दर्शाती हैं. सही राह अभी भी चुनाव, जागरूकता और समर्पण पर निर्भर करता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

