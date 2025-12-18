Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 

3 . किसी भी महीने की 8, 17, 26

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनि होते हैं. माना जाता है कि इस मूलांक में जन्मीं महिलाओं का जन्म महान कर्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए होता है. जीवन के शुरुआती दौर में ही उन्हें जिम्मेदारियों, देरी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज्योतिषियों का दावा है कि ये बाधाएं असाधारण आंतरिक लचीलापन और शक्ति का निर्माण करती हैं. भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा, उनके महान रूपांतरणकर्ता होने के स्वरूप के अनुरूप है, जो दुखों का निवारण करके नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं. वे आध्यात्मिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बनते हैं जो अनुशासन, दृढ़ता और विश्वास के बल पर प्रत्येक पतन के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं.