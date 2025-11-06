FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं पति के लिए होती हैं लकी, शादी होते ही बदल देती हैं उनकी किस्मत

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व है. इसमें व्यक्ति की जन्म तारीख देखकर उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. उसी से उसका मूलांक तय होता है. आइए जानते हैं कौन सी वो मूलांक और तारीखें इन में जन्म लेने वाली महिलाएं पति के लिए लकी होती हैं.

नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 05:05 PM IST

1.इन तारीखों में जन्मीं महिला बदल सकती हैं आपकी किस्मत 

इन तारीखों में जन्मीं महिला बदल सकती हैं आपकी किस्मत 
1

सभी का अपना एक भाग्य, स्वभाव और अलग आदतें होती हैं. इनमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जिनमें सुंदरता, आकर्षण और सौभाग्य का संगम देखने को मिलता है. आइए जानते हैं किन मूलांक की महिलाएं न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि पति की किस्मत भी चमका देती हैं.

Advertisement

2.मूलांक 

मूलांक 
2

किसी भी महीने की अलग अलग तारीखों में जन्मी महिलाओं को मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. इनका स्वामी ग्रह भी अलग होता है. स्वामी ग्रह के प्रभाव और ताकत से व्यक्ति का व्यक्तित्व और भाग्य बदल जाता है.

3.मूलांक 1 

मूलांक 1 
3

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह ग्रहों राजा सूर्य है. सूर्य को शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है. मूलांक 1 की महिलाएं स्वभाव से स्वतंत्र और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली होती हैं.

4.शादी के बाद पलट जाती है पति की किस्मत

शादी के बाद पलट जाती है पति की किस्मत
4

मूलांक 1 की लड़कियों में एक अलग सा करिश्मा होता है, जो दूसरों को बेहद आसानी से आकर्षित कर लेता है. इनकी एनर्जी और नेतृत्व क्षमता से सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इन तारीखों में जन्मी महिलाएं जिनकी भी किस्मत में आती है. उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है.

TRENDING NOW

5.मूलांक 3 

मूलांक 3 
5

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 का ग्रह स्वामी गुरु हैं. यह ग्रह ज्ञान, सकारात्मकता और सौम्यता का प्रतिनिधित्व करता है. इस मूलांक की महिलाएं बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्वभाव की होती हैं.

6.पति के लिए होती हैं सौभाग्यशाली

पति के लिए होती हैं सौभाग्यशाली
6

मूलांक 3 की लड़कियां पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती हैं. ये दयालु और ज्ञानवान होने के साथ ही संवेदशील होती हैं. इनकी हंसी में अपनापन और आंखों में आत्मविश्वास झलकता है. यही वजह है कि शादी के बाद अपेन जीवनसाथी की किस्मत को पलट देती हैं. सुख और समृद्धि को लाती हैं.

7.मूलांक 6

मूलांक 6
7

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 6 होता है. इस अंका स्वामी ग्रह शुक्र है, ऐसे में इन्हें सौंदर्य, प्रेम और कला का प्रतीक माना जाता है. ये महिलाएं किसी आकर्षक होने के साथ ही फैशन और सेंस में निपुण होती हैं. ये बहुत ही भाग्यशाली होती है. ये शादी के बाद अपने साथ प्रेम समृद्धि और सुख लेकर आती हैं. 

 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE