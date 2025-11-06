Numerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं पति के लिए होती हैं लकी, शादी होते ही बदल देती हैं उनकी किस्मत

7 . मूलांक 6

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 6 होता है. इस अंका स्वामी ग्रह शुक्र है, ऐसे में इन्हें सौंदर्य, प्रेम और कला का प्रतीक माना जाता है. ये महिलाएं किसी आकर्षक होने के साथ ही फैशन और सेंस में निपुण होती हैं. ये बहुत ही भाग्यशाली होती है. ये शादी के बाद अपने साथ प्रेम समृद्धि और सुख लेकर आती हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

