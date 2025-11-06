Numerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं पति के लिए होती हैं लकी, शादी होते ही बदल देती हैं उनकी किस्मत

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 05:05 PM IST
1.इन तारीखों में जन्मीं महिला बदल सकती हैं आपकी किस्मत
सभी का अपना एक भाग्य, स्वभाव और अलग आदतें होती हैं. इनमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जिनमें सुंदरता, आकर्षण और सौभाग्य का संगम देखने को मिलता है. आइए जानते हैं किन मूलांक की महिलाएं न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि पति की किस्मत भी चमका देती हैं.
2.मूलांक
किसी भी महीने की अलग अलग तारीखों में जन्मी महिलाओं को मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. इनका स्वामी ग्रह भी अलग होता है. स्वामी ग्रह के प्रभाव और ताकत से व्यक्ति का व्यक्तित्व और भाग्य बदल जाता है.
3.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह ग्रहों राजा सूर्य है. सूर्य को शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है. मूलांक 1 की महिलाएं स्वभाव से स्वतंत्र और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली होती हैं.
4.शादी के बाद पलट जाती है पति की किस्मत
मूलांक 1 की लड़कियों में एक अलग सा करिश्मा होता है, जो दूसरों को बेहद आसानी से आकर्षित कर लेता है. इनकी एनर्जी और नेतृत्व क्षमता से सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इन तारीखों में जन्मी महिलाएं जिनकी भी किस्मत में आती है. उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है.
5.मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 का ग्रह स्वामी गुरु हैं. यह ग्रह ज्ञान, सकारात्मकता और सौम्यता का प्रतिनिधित्व करता है. इस मूलांक की महिलाएं बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्वभाव की होती हैं.
6.पति के लिए होती हैं सौभाग्यशाली
मूलांक 3 की लड़कियां पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती हैं. ये दयालु और ज्ञानवान होने के साथ ही संवेदशील होती हैं. इनकी हंसी में अपनापन और आंखों में आत्मविश्वास झलकता है. यही वजह है कि शादी के बाद अपेन जीवनसाथी की किस्मत को पलट देती हैं. सुख और समृद्धि को लाती हैं.
7.मूलांक 6
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 6 होता है. इस अंका स्वामी ग्रह शुक्र है, ऐसे में इन्हें सौंदर्य, प्रेम और कला का प्रतीक माना जाता है. ये महिलाएं किसी आकर्षक होने के साथ ही फैशन और सेंस में निपुण होती हैं. ये बहुत ही भाग्यशाली होती है. ये शादी के बाद अपने साथ प्रेम समृद्धि और सुख लेकर आती हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
