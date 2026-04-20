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Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान

इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान

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Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान

अंक ज्योतिष में हर नंबर का अपना एक अलग महत्व होता है. इसमें व्यक्ति की जन्म तिथि देखकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इन्हीं में कुछ ऐसी तारीखें और मूलांक हैं, जिनमें जन्मी महिलाएं इंडिपेंडेंट और आजादी पसंद होती हैं. इन्हें कंट्रोल करना ​किसी के बसका नहीं होता...

Nitin Sharma | Apr 20, 2026, 11:52 AM IST

1.इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर होती हैं ये महिलाएं

इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर होती हैं ये महिलाएं
1

अंक ज्योतिष की मानें तो हर किसी न किसी की कोई मजबूती और कमजोरी होती है. किसी भी इंसान की आजादी सिर्फ जन्म तारीख या ग्रहों से तय नहीं होती, लेकिन अंक ज्योतिष से इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी तारीख में जन्मी महिलाएं इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर होती हैं और क्यों.

(Credit Image AI)

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2.आत्मविश्वासी होती हैं ये महिलाएं

आत्मविश्वासी होती हैं ये महिलाएं
2

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 1 होता है. इनका स्वामी ग्रह सूर्य है. यही वजह है कि सूर्य के प्रभाव से ये महिलाएं आत्मविश्वासी, आत्मसम्मान से भरी होती है. इन्हें अपनी पहचान खुद बनाना ही पसंद होता है. ये किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पसंद नहीं करती. साथ ही आजादी प्रिय होती हैं. ये किसी के दबाव में अपने की जगह अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीती हैं. 

(Credit Image AI)

3.तेज दिमाग के साथ बातचीत में होती हैं कुशल

तेज दिमाग के साथ बातचीत में होती हैं कुशल
3

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 5 होता है. इनके स्वामी ग्रह ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. बुध का संबंध बोलचाल से लेकर बुद्धि और व्यापार से होता है. यही वजह है कि इस मूलांक की महिलाएं तेज दिमाग और बातचीत करने में माहिर होती हैं. ये हर स्थिति में बहुत ही सोच समझकर कदम उठाती हैं. हालांकि इनका हर समय सही होना गलत है. ये आजादी प्रिय होती हैं. खुद अपने तरीके से जीना पसंद करती हैं. 

(Credit Image AI)

4.गहरी सोच और शांत होती हैं ये महिलाएं

गहरी सोच और शांत होती हैं ये महिलाएं
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किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 7 होता है. इनका स्वामी ग्रह केतु है. केतु के प्रभाव की वजह से ये महिलाएं बहुत आध्यात्मिक, वैराग्य और गहरी सोच रखती हैं. ये महिलाएं शांत और अपनी अलग ही दुनिया में रहती हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी आत्मनिर्भर सोच है, जो इन्हें आगे बढ़ाती है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.निडर और मजबूत होती है इन तारीखों में जन्मी महिलाएं

निडर और मजबूत होती है इन तारीखों में जन्मी महिलाएं
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किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 9 होता है. इनका स्वामी ग्रह 9 है. ऐसे में इनके पास ऊर्जा, साहस होता है. यह ग्रह संघर्ष का माना जाता है. यही वजह है इस मूलांक की महिलाएं बहुत ही निडर और मजबूत इरादों से भरी होती हैं. ये किसी का दबाव नहीं मानती. इनका गुस्सा भी बेहद हाई होता है, जिसे संभालने में अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है.  

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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