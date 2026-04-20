Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान

5 . निडर और मजबूत होती है इन तारीखों में जन्मी महिलाएं

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किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 9 होता है. इनका स्वामी ग्रह 9 है. ऐसे में इनके पास ऊर्जा, साहस होता है. यह ग्रह संघर्ष का माना जाता है. यही वजह है इस मूलांक की महिलाएं बहुत ही निडर और मजबूत इरादों से भरी होती हैं. ये किसी का दबाव नहीं मानती. इनका गुस्सा भी बेहद हाई होता है, जिसे संभालने में अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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