HomePhotos

धर्म

Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन

जिस तरह हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष की बात होती है. इसमें बहुत से अंकों को शुभ और अशुभ माना जाता है. ठीक ऐसे ही मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों की दुकान से लेकर वाहन या शादी के कार्ड पर 786 लिखा दिखता है. मुस्लिम धर्म में इसे बेहद पाक माना गया है, लेकिन क्यों इसका बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या संबंध है..

Nitin Sharma | Mar 11, 2026, 02:01 PM IST

1.786 अंक लिखते हैं

786 अंक लिखते हैं
1

दरअसल भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग 786 नंबर बेहद पाक मानते हैं. इसे सकारात्मकता, बरकत और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या खास दस्तावेजों में 786 अंक का इस्तेमाल जरूर करते हैं.

(Credit Image AI)

2.बरकत और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है 786

बरकत और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है 786
2

भारतीय समाज में धार्मिक प्रतीकों की अपनी-अपनी परंपराएं हैं. जैसे हिंदू धर्म में लोग शुभ-लाभ और स्वास्तिक को शुभ संकेत के रूप में घर के प्रवेश द्वार पर लिखते हैं, उसी तरह कई मुस्लिम परिवार भी 786 अंक को बरकत और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मानते हैं. हालांकि, इस अंक का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका इस्लाम से संबंध कैसे जुड़ा, इसे लेकर लोगों में अलग-अलग मत और धारणाएं देखने को मिलती हैं.

(Credit Image AI)

3.बिस्मिल्लाह का है रूप

बिस्मिल्लाह का है रूप
3

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 786 अंक को अरबी वाक्य “बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम” का संख्यात्मक रूप माना जाता है. यह वाक्य इस्लाम में बेहद पवित्र माना जाता है और इसका अर्थ होता है.“अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही दयालु और कृपालु है.” कुछ विद्वानों के अनुसार, अरबी अक्षरों की संख्यात्मक गणना करने पर इसका कुल योग 786 आता है. इसी कारण इस अंक को पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है. 

(Credit Image AI)

4.इस अंक को कई धर्मों में माना गया है शुभ

इस अंक को कई धर्मों में माना गया है शुभ
4

कुछ लोग इस अंक के योग को भी प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं. 7, 8 और 6 को जोड़ने पर 21 आता है और 2+1 का योग 3 आता है. कई परंपराओं में 3 को संतुलन और शुभता का अंक माना जाता है. हालांकि इस तरह की व्याख्या धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती और इसे अधिकतर सांस्कृतिक या लोक मान्यता माना जाता है.

(Credit Image AI)

5.भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में भी किया गया है उल्लेख

भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में भी किया गया है उल्लेख
5

समय के साथ 786 अंक केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं रहा. भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में भी इसका कई बार उल्लेख हुआ है. हिंदी सिनेमा में यह अंक अलग-अलग फिल्मों में दिखाई देता है, जिससे इसकी पहचान और भी मजबूत हुई. कई फिल्मों में किरदारों के नंबर या शीर्षकों में 786 का इस्तेमाल किया गया, जिसने इसे लोगों की स्मृति में और गहराई से स्थापित कर दिया.

(Credit Image AI)

6.दक्षिण एशिया के मुस्लिम समुदायों में आस्था का हिस्सा

दक्षिण एशिया के मुस्लिम समुदायों में आस्था का हिस्सा
6

इसके बावजूद दक्षिण एशिया के कई मुस्लिम समुदायों में 786 अंक आज भी आस्था और परंपरा का हिस्सा बना हुआ है. कई लोग इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ शुरुआत से जोड़कर देखते हैं. यही कारण है कि समय के साथ यह संख्या सिर्फ एक अंक नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक भावना का प्रतीक बन गई.

(Credit Image AI)

यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. 

