15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया

Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी

एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

Jio Bharat B2: दिवाली से पहले Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन, मात्र 799 रुपये कीमत, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'

Nobel Prize 2025: दुनिया के किन 3 वैज्ञानिकों को मिला केमेस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशन से लेकर ग्लोबल चेंज तक की कहानी

दिवाली से 2 दिन पहले बना खरीदारी का योग, पुष्य नक्षत्र में इस मुहूर्त पर वाहन, सोना और संपत्ति खरीदना होगा बेहद शुभ

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

धर्म

Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि और मूलांक देखकर उसके व्यक्तित्व से लेकर भविष्य तग का पता लगाया जा सकता है. इसकी वजह सभी अंकों का अपना एक अलग महत्व होता है. इसी का प्रभाव जन्म लेने वाले जातक और उसके भविष्य से लेकर जीवनसाथी तक पर पड़ता है.

नितिन शर्मा | Oct 08, 2025, 05:39 PM IST

1.कभी पैसों की नहीं होती कमी

अप्रैल माह की 20 तारीख में जन्मे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. इसकी वजह इनका मूलांक 2 और महीने का अंक 4 होना है. 

2.जन्म से होते हैं भाग्यशाली

अंक ज्योतिष के अनुसार, अप्रैल माह की 20 तारीख को जन्मे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. इनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा और अप्रैल का चौथा महीना यानी 4 नंबर का स्वामी ग्रह राहु होता है. इन दोनों की ग्रहों की कृपा 20 तारीख में जन्मे लोगों पर होता है.

3.समझदार और गुप्त होते हैं ये लोग

20 तारीख में जन्मे लोग बहुत ही गुप्त, व्यवहारिक और समझदार होते हैं. ये प्लानिंग करने में बेहद पारंगत होते हैं. इन लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं होती. धन प्रबंधन बहुत अच्छा होता है. 
ये लोग पैसा बचाने से लेकर मनी मैनेजमेंट भी माहिर होते हैं.

4.कभी खाली नहीं होती तिजोरी

पैसों की बात करें तो 20 अप्रैल को जन्मे लोग कितना भी पैसा खर्च कर लें. इनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती. इसकी वजह इनका पैसे को सही जगह पर निवेश करना है. इसके साथ ही ये लोग चीजों को बहुत ही बारिकी से समझते हैं. उसके बाद करते हैं.

5.नई चीजें सीखने में रखते हैं रुचि

अंक ज्योतिष के अनुसार, 20 अप्रैल को जन्मे लोग नई चीजें सीखने में काफी रुचि रखते हैं. ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं. ये लोग एक समय पर इतना पैसा कमाते हैं कि इनकी कई जनरेशन बैठकर खाती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

