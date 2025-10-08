Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 08, 2025, 05:39 PM IST
1.कभी पैसों की नहीं होती कमी
अप्रैल माह की 20 तारीख में जन्मे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. इसकी वजह इनका मूलांक 2 और महीने का अंक 4 होना है.
2.जन्म से होते हैं भाग्यशाली
अंक ज्योतिष के अनुसार, अप्रैल माह की 20 तारीख को जन्मे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. इनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा और अप्रैल का चौथा महीना यानी 4 नंबर का स्वामी ग्रह राहु होता है. इन दोनों की ग्रहों की कृपा 20 तारीख में जन्मे लोगों पर होता है.
3.समझदार और गुप्त होते हैं ये लोग
20 तारीख में जन्मे लोग बहुत ही गुप्त, व्यवहारिक और समझदार होते हैं. ये प्लानिंग करने में बेहद पारंगत होते हैं. इन लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं होती. धन प्रबंधन बहुत अच्छा होता है.
ये लोग पैसा बचाने से लेकर मनी मैनेजमेंट भी माहिर होते हैं.
4.कभी खाली नहीं होती तिजोरी
पैसों की बात करें तो 20 अप्रैल को जन्मे लोग कितना भी पैसा खर्च कर लें. इनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती. इसकी वजह इनका पैसे को सही जगह पर निवेश करना है. इसके साथ ही ये लोग चीजों को बहुत ही बारिकी से समझते हैं. उसके बाद करते हैं.
5.नई चीजें सीखने में रखते हैं रुचि
अंक ज्योतिष के अनुसार, 20 अप्रैल को जन्मे लोग नई चीजें सीखने में काफी रुचि रखते हैं. ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं. ये लोग एक समय पर इतना पैसा कमाते हैं कि इनकी कई जनरेशन बैठकर खाती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
