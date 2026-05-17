Numerology: इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग

4 . करियर और काम को रखते हैं सबसे ऊपर

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किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह न्यायधिश शनि हैं. ये लोग बहुत ही मेहनती और करियर पर काफी फॉकस रखते हैं. अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं. अपने करियर और काम के चक्कर में अक्सर ये लोग उन लोगों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने इनकी कभी मदद की थी.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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