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Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल

हर कोई अमीर होना चाहता है. इस सपने को सच करने के लिए बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते और पैसा कमाते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हर कोई पैसा संभाल नहीं पाता या यूं कहें कि मनी मैनेजमेंट में माहिर नहीं होता, लेकिन अंक ज्योतिष की मानें तो इन तारीखों में जन्मी महिलाएं पैसे बचाने में तेज होती हैं...

Nitin Sharma | Apr 23, 2026, 11:49 AM IST

1.पैसे से बनाती हैं पैसा

पैसे से बनाती हैं पैसा
1

अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं कुछ जन्म तारीख ऐसी होती हैं, जिनमें जन्मी महिलाएं पैसों को सिर्फ बचाती ही नहीं हैं, इन्हें दोगुनी तेजी से बढ़ाती भी हैं. ये पैसों के मामले में बहुत ही सुलझी और समझदार होती हैं. इसकी मिसाल नीता अंबानी से लेकर प्रीति जिंटा तक हैं. आइए जानते हैं कैसे...

(Credit Image AI)

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2.ये महिलाएं होती हैं बिजनेस माइंड

ये महिलाएं होती हैं बिजनेस माइंड
2

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 1 होता है. इनके स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्य हैं. यही वजह है कि ये आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं. इसके साथ ही पैसों के मामले काफी स्ट्रैटिजिक होती हैं. ये बहुत ही सोच समझकर रिस्क लेती हैं. बिजनेस मांइड होने की वजह से ये पैसों को तेजी से बढ़ाने की क्षमता होती हे. इसका एक मिसाल नीता अंबानी हैं.
 

(Credit Image AI)

3.निवेश करने पर होता इनका फोकस

निवेश करने पर होता इनका फोकस
3

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजा बुध हैं, जो बुद्धि, व्यापार और बैलेंस के कारक हैं. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां पैसों की अच्छी खासी समझ रखती हैं. ये पैसे को जोड़ने के साथ ही निवेश पर फोकस करती है. इनमें लॉन्ग-टर्म प्लानिंग की जबरदस्त क्षमता होती है. इसकी एक मिसाल दीपिका पादुकोण हैं, उनका मूलांक 5 है और यही वजह है कि वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रोंग हैं. 

(Credit Image AI)

4.पैसे कमाने के तलाश लेती हैं रास्ते

पैसे कमाने के तलाश लेती हैं रास्ते
4

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मी महिलाओं का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी मायावी ग्रह राहु हैं. इस मूलांक की महिलाएं सिर्फ पैसे जोड़ती ही नहीं हैं, ये पैसा कमाने के नये नये रास्ते तलाश लेती हैं. करियर बदलने से लेकर नए मौके को पहचानने में उस्ताद होती हैं. वहीं पैसे से पैसा कमाकर तेजी से फाइनेंशियल ग्रोथ करती हैं. इसकी एक मिसाल खुद प्रीति जिंटा हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.इनकम सोर्स बढ़ाने पर होता है इनका फोकस

इनकम सोर्स बढ़ाने पर होता है इनका फोकस
5

मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मी लड़कियों का होता है. इनका फोकस होता है कि पैसे बढ़ते रहें. इसके लिए ये पैसों को प्लानिंग के साथ खर्च करती हैं. पैसों को ऐसी जगह लगाती हैं, जहां से कुछ न कुछ रिटर्न जरूर मिले. अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करती हैं. इसका उदाहरण खुद अनन्या ​बिरला हैं, जिनका जनम 17 जुलाई को हुआ है. वे ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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