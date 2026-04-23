Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल

5 . इनकम सोर्स बढ़ाने पर होता है इनका फोकस

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मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मी लड़कियों का होता है. इनका फोकस होता है कि पैसे बढ़ते रहें. इसके लिए ये पैसों को प्लानिंग के साथ खर्च करती हैं. पैसों को ऐसी जगह लगाती हैं, जहां से कुछ न कुछ रिटर्न जरूर मिले. अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करती हैं. इसका उदाहरण खुद अनन्या ​बिरला हैं, जिनका जनम 17 जुलाई को हुआ है. वे ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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