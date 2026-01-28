Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल

2 . बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग

2

अंकशास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इसके चलते मूलांक 2 के लोग बेहद संवदेनशील औश्र इमोशनल होते हैं. ये लोग जल्दी से लोगों के साथ रिश्ता बना लेते हैं. रितू अग्रवाल बताती हैं कि ये लोग आसानी से दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं. कई बर अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं और धोखा खाते हैं.