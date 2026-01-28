Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल

संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत होगी, राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, विपक्ष सदन में SIR का मुद्दा भी उठा सकता है, संसद का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार, मनरेगा कानून पर भी घेरने की कोशिश होगी | कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की अध्यक्षता में बैठक, सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, संसद भवन में आज विपक्षी नेताओं की बैठक
धर्म
नितिन शर्मा | Jan 28, 2026, 07:19 AM IST
1.जीवन में मिलता है धोखा
अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल बताती हैं कि कुछ ऐसे मूलांक भी हैं, जिनमें जन्मे लोग बहुत जल्द ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में कई बार धोखा खाना पड़ता है, ये लोग भावुक और खुले विचारों के होते हैं. जल्दी से किसी चाल समझ नहीं पाते. जल्दी से भरोसा कर लेते हैं. आइए जानते हैं...
2.बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग
अंकशास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इसके चलते मूलांक 2 के लोग बेहद संवदेनशील औश्र इमोशनल होते हैं. ये लोग जल्दी से लोगों के साथ रिश्ता बना लेते हैं. रितू अग्रवाल बताती हैं कि ये लोग आसानी से दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं. कई बर अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं और धोखा खाते हैं.
3.गंभीरता से निभाते हैं प्यार और रिश्ते
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र है. यह ग्रह व्यक्ति को बहुत लग्जरी और ऐश्वर्य प्रदान करता है. यही वजह है कि लोग इनके आसपास बने रहते हैं. मूलांक 6 के लोग प्यार और रिश्तों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इन्हें यहां धोखे खाने पड़ते हैं. क्योंकि लोग इनसे अपना काम निकालकर निकल जाते हैं.
4.मदद के लिए रहते हैं हर दम तैयार
मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है. इन लोगों पर हनुमान जी की कृपा होती है. उन्हीं की तरह ये लोग मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं. ये दुनिया को अपना जैसा ही समझते हैं. इसी वजह से किसी चालाकी और स्वार्थी प्रवृति को पहचान नहीं पाते और धोखे के शिकार हो जाते हैं.
5.खुद कर बैठते हैं अपना नुकसान
मूलांक 3 किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. यही वजह है कि ये लोग सीधे रास्ते पर चलना पसंद करते हैं. सामाजिक होने के साथ ही भरोसेमंद होते हैं. किसी से भी थोड़ी सी बातचीत में घुल मिल जाते हैं. अपने वादों पर खरे उतरते हैं. यही ये धोखा खाते हैं और अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं.
6.किसी पर भी जल्दी से नहीं करना चाहिए भरोसा
अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि इन मूलांक के लोग कमजोर या सोच विचारते नहीं हैं. ये लोग जल्दी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं. रिश्तों को निभाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते. इनकी यही अच्छी बातें दूसरे के लिए मौका बन जाती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
