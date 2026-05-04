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धर्म

Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने

अंक ज्योतिष में जन्म तारीख देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसकी वजह हर जन्म तारीख का एक मूलांक होता है. सभी अलग मूलांक के अलग स्वामी ग्रह होते हैं, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है. ऐसे में एक मूलांक ऐसा है, जिसमें जन्मे लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं...

Nitin Sharma | May 04, 2026, 02:38 PM IST

1.ऐसे निकाला जाता है मूलांक

ऐसे निकाला जाता है मूलांक
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अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक की अपना एक अलग स्वामी और शक्ति होती है, जो व्यक्ति को गुणी बनाती है. इन्हीं में से एक मूलांक ऐसा भी है, जिसमें जन्मे लोग बहुत ही गुणी होने के साथ ही स्मार्ट और इंटेलिजेट होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज ऐसी होती है, जिसके चलते इनके अपने भी इनसे दूर हो जाते हैं.

(Credit Image AI)

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2.मूलांक 5 

मूलांक 5 
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हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 की, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनके स्वामी ग्रह बुध है. बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान और व्यापार के कारक हैं. इनके काम करने का दूसरों को चौंका देता है. 

(Credit Image AI)

3.स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग

स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग
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मूलांक 5 के लोग तर्क, संवाद, बुद्धिमान और समझदार होते हैं. ये लोग बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं. यही वजह है कि ये लोग कम उम्र में ही बड़ी सफलता पा लेते हैं. इनका दिमाग लगातार चलता रहता है. ये लोग नई प्लानिंग और आइडिया पर काम करते हैं. 

(Credit Image AI)

4.एक काम से हो जाते हैं बोर

एक काम से हो जाते हैं बोर
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मूलांक 5 के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ये लोग किसी भी काम को लगातार करने की वजह से बोर हो जाते हैं. इन्हें अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. ये लोग मल्टीटैलेंटेड होते हैं. इनके हर काम आसानी से बन जाते हैं.

(Credit Image AI)

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5.इन्हें देखकर आ जाती है जलन की भावना

इन्हें देखकर आ जाती है जलन की भावना
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इनकी पॉपुलैरिटी, हुनर और तरक्की इतनी ज्यादा होती है कि लोग इनसे जलने लगते हैं. लोग इन्हें आसानी से समझ नहीं पाते हैं. यही वजह है कि इनके दौस्त कम विरोधी ज्यादा तैयार हो जाते हैं. कई बार ये लोग अकेले रह जाते हैं. 

(Credit Image AI)

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