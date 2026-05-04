Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने

1 . ऐसे निकाला जाता है मूलांक

1

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक की अपना एक अलग स्वामी और शक्ति होती है, जो व्यक्ति को गुणी बनाती है. इन्हीं में से एक मूलांक ऐसा भी है, जिसमें जन्मे लोग बहुत ही गुणी होने के साथ ही स्मार्ट और इंटेलिजेट होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज ऐसी होती है, जिसके चलते इनके अपने भी इनसे दूर हो जाते हैं.

(Credit Image AI)