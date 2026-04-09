Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त

6 . मूलांक 7

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7 नंबर बहुत ही शुभ माना जाता है. किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. केतु के प्रभाव से ही ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और रहस्यमयी होते हैं.ये लोग स्वतंत्र विचारों के होने के साथ ही इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ होता है. ये लोग चुनौतियों से नहीं घबराते हैं. साथ ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. यही वजह है कि लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं. इनका औरा ऐसा है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं. इस मूलांक के लोगों को भाग्यशाली माना जाता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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