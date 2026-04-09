Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त

धर्म
Nitin Sharma | Apr 09, 2026, 10:40 AM IST
1.1 से लेकर 9 तक के मूलांक
अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति के भाग्य की तरह ही उसका औरा अलग होता है. यह उसके स्वभाव से लेकर ग्रह की एनर्जी से आता है. यह इन्हें और दूसरे लोगों से अलग और प्रभावशाली बनाता है. जिस भी व्यक्ति की औरा मजबूत होता है. लोग उसकी तरफ खुद खिंचे चलते आते हैं. 1 ये लेकर 9 तक के मूलांक में 4 ऐसे हैं, जिनका औरा बहुत मजबूत होता है.
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2.पॉजिटिव, एनर्जी और स्वभाव
किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिव, एनर्जी और स्वभाव उसके औरा को बढ़ाता है. अंक ज्योतिष की मानें तो कुछ मूलांक बेहद पावरफुल होते हैं. इन्हें अपने स्वामी ग्रह एक अलग सकारात्मकता और एनर्जी मिलती है, जिसके चलते लोग इनके कायल होते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो मूलांक, जिनका औरा बहुत मजबूत होता है.
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3.मूलांक 1
मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों राजा सूर्यदेव हैं. इन लोगों का औरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है. इसकी वजह इनके स्वामी सूर्य का होना है, जो ऊर्जा के कारक हैं. इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है. ये लोग आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी होते हैं. इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है. यह इनके औरा को और भी मजबूत करता है.
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4.मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं. यह ज्ञान, बुद्धि, सफलता व भाग्य के कारक हैं. यह लोग ज्ञानी होने के साथ ही भाग्यशाली भी होते हैं. नकारात्मकता इनसे दूर रहती है. यही वजह है कि इनका औरा बहुत मजबूत होता है, जो लोगों को इनके प्रति आकर्षित करता है. लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं.
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5.मूलांक 6
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 का स्वामी दैत्य ग्रह शुक्र है. शुक्र व्यक्ति को आकर्षण, धन, सुंदरता और लग्जरी देता है. इन लोगों की यही चीजें शक्ति बनती हैं और लोग इनकी तरफ खुद आकर्षित होते हैं. इनसे दोस्ती के लिए खुद आगे आकर हाथ मिलाते हैं.
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6.मूलांक 7
7 नंबर बहुत ही शुभ माना जाता है. किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. केतु के प्रभाव से ही ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और रहस्यमयी होते हैं.ये लोग स्वतंत्र विचारों के होने के साथ ही इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ होता है. ये लोग चुनौतियों से नहीं घबराते हैं. साथ ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. यही वजह है कि लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं. इनका औरा ऐसा है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं. इस मूलांक के लोगों को भाग्यशाली माना जाता है.
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डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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