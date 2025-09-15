Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 11:53 AM IST
1.नंबरों में होती है एक अलग ऊर्जा
अंक ज्योतिष में कई ऐसे महत्वपूर्ण नंबर हैं, जिनकी ऊर्जा आपकी किस्मत बदल सकती है. इसके लिए जरूरी है कि आपको इन नंबरों को अपने जीवन में शामिल करना होगा. ऐसा कर आप खुद को संतुलित और प्रभावशाली बना सकते हैं. तो, चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नंबरों का महत्व...
2.ऐसे शामिल कर सकते हैं नंबर
जिस तरह ज्योतिष में कुछ उपाय बताये जाते हैं. वैसे ही अंक शास्त्र में नंबरों का महत्व है. हर नंबर में एक अलग एनर्जी होती है. ऐसे में कुछ जरूरी एनर्जी और नंबरों को शामिल कर सकते हैं. इन नंबरों को मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, पासवर्ड से लेकर अकाउंट तक में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है.
3.नंबर 1 देता है नवीनता और नेतृत्व
अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर का विशेष महत्व है. 9 नंबरों का प्रतिनिधित्व नौ ग्रह करते हैं. इनमें हर एक नंबर का स्वामी ग्रह अलग होता है. हम बात करें 1 नंबर की तो यह एक नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्म-विश्वास को बढ़ावा देने वाला नंबर है. मूलांक और भाग्यांक में ये नंबर विशेष है. नंबर 1 का स्वामी ग्रहों का राजा सूर्य है. यह नंबर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं. इसके साथ ही नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं. यह नंबर आत्मनिर्भरता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. अपने घर या ऑफिस के नंबर में 1 का इस्तेमाल कर नए प्रोजेक्ट से इस number को जोड़कर या अपने नाम के अक्षरों का योग करके उसमें अंक 1 की ऊर्जा शामिल कर सकते हैं.
4.नंबर 3 में होती है रचनात्मकता और आनंद
अंक ज्योतिष में मूलांक 3 वाले रचनात्मकता, संचार, सामाजिकता, आशावादी, प्रेरणादायक, बुद्धिमान, और अभिव्यंजक होते हैं. इस नंबर में अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति होती है. मूलांक 3 यानी नंबर 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है. आप इस नंबर को किसी भी तरीके से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं.
5.नंबर 4 में होती है स्थिरता और संरचना
अंक ज्योतिष के अंदर नंबर 4 में संरचना, अनुशासन, मेहनत, व्यावहारिकता और परिश्रम होता है. इसका का स्वामी ग्रह राहु होता है, जो उच्च में शामिल होने पर व्यक्ति के जीवन को धन धान्य से भर देता है. ऐसे में जो लोग जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की तलाश में हैं. उन्हें नंबर 4 को अपने घर के नंबर या एड्रेस में शामिल कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं.
6.नंबर 6 में होती है सामंजस्य और सेवा
अंक ज्योतिष में नंबर 6 का बड़ा महत्व है. यह नंबर सामंजस्य, सेवा, और परिवार का प्रतीक माना गया है. नंबर 6 उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं. इसके लिए आप अपने घर या ऑफिस के नंबर में अंक 6 का इस्तेमाल जरूर करें.
7.नंबर 8 में है शक्ति और समृद्धि की पावर
अगर आप अपने जीवन में शक्ति, समृद्ध, पावर, पैसा और भौतिक सुखों को बढ़ाना चाहते हैं नंबर 8 को शामिल कर सकते हैं. इस नंबर के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. जो भी व्यक्ति आर्थिक स्थिरता और करियर में सफलता की तलाश में हैं. उन्हें अपने फाइनेंस प्लानिंग नंबर 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने घर या ऑफिस में भी नंबर 8 शामिल कर सकते हैं.
8.नंबर 9 सेवा और करुणा देता है
वहीं अंक ज्योतिष में नंबर 9 का स्वामी मंगल ग्रह है. यह नंबर करुणा, सेवा, दान और मानवता को बढ़ावा देता है. यह अंक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न हैं. इस नंबर को शामिल करने के लिए अपने घर या ऑफिस के पते में डिजीट 9 शामिल करें.
