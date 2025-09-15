FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

Waqf Law पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ़ के लिए 5 साल की अनिवार्यता पर रोक, कलेक्टर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला

SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड किया जारी, sbi.co.in से यूं करें डाउनलोड

Cholesterol Symptoms: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ये कुछ संकेत केवल रात में आते हैं नजर, समझ लें वसा से नसें भरने लगी हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

HomePhotos

धर्म

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

अंक ज्योतिष में नंबरों का बड़ा महत्व होता है. इनमें मूलांक और भाग्यांक सबसे अहम है. यही दोनों चीजें नंबरों के आधार पर आपके जीवन में आने वाली सफलता और विफलता को दर्शातें हैं. ज्योतिष की मानें तो कुछ नंबरों को शामिल कर आपका जीवन बदला सकता है. व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं और समस्याएं दूर हो सकती है

नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 11:53 AM IST

1.नंबरों में होती है एक अलग ऊर्जा

नंबरों में होती है एक अलग ऊर्जा
1

अंक ज्योतिष में कई ऐसे महत्वपूर्ण नंबर हैं, जिनकी ऊर्जा आपकी किस्मत बदल सकती है. इसके लिए जरूरी है कि आपको इन नंबरों को अपने जीवन में शामिल करना होगा. ऐसा कर आप खुद को संतुलित और प्रभावशाली बना सकते हैं. तो, चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नंबरों का महत्व...

Advertisement

2.ऐसे शामिल कर सकते हैं नंबर

ऐसे शामिल कर सकते हैं नंबर
2

जिस तरह ज्योतिष में कुछ उपाय बताये जाते हैं. वैसे ही अंक शास्त्र में नंबरों का महत्व है. हर नंबर में एक अलग एनर्जी होती है. ऐसे में कुछ जरूरी एनर्जी और नंबरों को शामिल कर सकते हैं. इन नंबरों को मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, पासवर्ड से लेकर अकाउंट तक में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है.

3.नंबर 1 देता है नवीनता और नेतृत्व

नंबर 1 देता है नवीनता और नेतृत्व
3

अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर का विशेष महत्व है. 9 नंबरों का प्रतिनिधित्व नौ ग्रह करते हैं. इनमें हर एक नंबर का स्वामी ग्रह अलग होता है. हम बात करें 1 नंबर की तो यह एक नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्म-विश्वास को बढ़ावा देने वाला नंबर है. मूलांक और भाग्यांक में ये नंबर विशेष है. नंबर 1 का स्वामी ग्रहों का राजा सूर्य है. यह नंबर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं. इसके साथ ही नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं. यह नंबर आत्मनिर्भरता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. अपने घर या ऑफिस के नंबर में 1 का इस्तेमाल कर नए प्रोजेक्ट से इस number को जोड़कर या अपने नाम के अक्षरों का योग करके उसमें अंक 1 की ऊर्जा शामिल कर सकते हैं.

4.नंबर 3 में होती है रचनात्मकता और आनंद

नंबर 3 में होती है रचनात्मकता और आनंद
4

अंक ज्योतिष में मूलांक 3 वाले रचनात्मकता, संचार, सामाजिकता, आशावादी, प्रेरणादायक, बुद्धिमान, और अभिव्यंजक होते हैं. इस नंबर में अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति होती है. मूलांक 3 यानी नंबर 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है. आप इस नंबर को किसी भी तरीके से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं.

TRENDING NOW

5.नंबर 4 में होती है स्थिरता और संरचना

नंबर 4 में होती है स्थिरता और संरचना
5

अंक ज्योतिष के अंदर नंबर 4 में संरचना, अनुशासन, मेहनत, व्यावहारिकता और परिश्रम होता है. इसका का स्वामी ग्रह राहु होता है, जो उच्च में शामिल होने पर व्यक्ति के जीवन को धन धान्य से भर देता है. ऐसे में जो लोग जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की तलाश में हैं. उन्हें नंबर 4 को अपने घर के नंबर या एड्रेस में शामिल कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं. 

6.नंबर 6 में होती है सामंजस्य और सेवा 

नंबर 6 में होती है सामंजस्य और सेवा 
6

अंक ज्योतिष में नंबर 6 का बड़ा महत्व है. यह नंबर सामंजस्य, सेवा, और परिवार का प्रतीक माना गया है. नंबर 6 उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं. इसके लिए आप अपने घर या ऑफिस के नंबर में अंक 6 का इस्तेमाल जरूर करें.

7.नंबर 8 में है शक्ति और समृद्धि की पावर

नंबर 8 में है शक्ति और समृद्धि की पावर
7

अगर आप अपने जीवन में शक्ति, समृद्ध, पावर, पैसा और भौतिक सुखों को बढ़ाना चाहते हैं नंबर 8 को शामिल कर सकते हैं. इस नंबर के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. जो भी व्यक्ति आर्थिक स्थिरता और करियर में सफलता की तलाश में हैं. उन्हें अपने फाइनेंस प्लानिंग नंबर 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने घर या ऑफिस में भी नंबर 8 शामिल कर सकते हैं.

8.नंबर 9 सेवा और करुणा देता है

नंबर 9 सेवा और करुणा देता है
8

वहीं अंक ज्योतिष में नंबर 9 का स्वामी मंगल ग्रह है. यह नंबर करुणा, सेवा, दान और मानवता को बढ़ावा देता है. यह अंक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न हैं. इस नंबर को शामिल करने के लिए अपने घर या ऑफिस के पते में डिजीट 9 शामिल करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!
जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!
Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा
Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE