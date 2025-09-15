Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

3 . नंबर 1 देता है नवीनता और नेतृत्व

अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर का विशेष महत्व है. 9 नंबरों का प्रतिनिधित्व नौ ग्रह करते हैं. इनमें हर एक नंबर का स्वामी ग्रह अलग होता है. हम बात करें 1 नंबर की तो यह एक नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्म-विश्वास को बढ़ावा देने वाला नंबर है. मूलांक और भाग्यांक में ये नंबर विशेष है. नंबर 1 का स्वामी ग्रहों का राजा सूर्य है. यह नंबर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं. इसके साथ ही नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं. यह नंबर आत्मनिर्भरता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. अपने घर या ऑफिस के नंबर में 1 का इस्तेमाल कर नए प्रोजेक्ट से इस number को जोड़कर या अपने नाम के अक्षरों का योग करके उसमें अंक 1 की ऊर्जा शामिल कर सकते हैं.