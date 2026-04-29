Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

5 . लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी को भी दे सकते हैं धोखा

5

मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. शनिदेव को न्यायधिश की उपाधि प्राप्त होती है. यही वजह है कि इनके जातक वैसे तो बहुत दृढ़ निश्चय और मेहनती होते हैं, लेकिन ये लोग अपने करियर और लक्ष्यों के बीच किसी के आने पर उसे छोड़ने या हटाने में जयादा देर नहीं लगाते, चाहे फिर वह इनका अपना ही क्यों न हो.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से