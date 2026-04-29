Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

धर्म
Nitin Sharma | Apr 29, 2026, 01:21 PM IST
1.क्या है मूलांक
जिस तरह वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति के नाम के अक्षर से राशि और कुंडली देखी जाती है. ठीक ऐसे ही व्यक्ति की जन्म तारीख की अगली डिजिट को मूलांक कहा जाता है. मूलांक 1 से 9 तक होती हैं. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है तो इन दोनों को जोड़ने पर 4 आता है. ऐसे में व्यक्ति का मूलांक 4 होगा.
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2.ऐसे पड़ता है ग्रहों का प्रभाव
हर मूलांक के स्वामी ग्रह अलग होते हैं. इसका प्रभाव उनके जातकों पर भी पड़ता है. यही वजह है कि गुरु से प्रभावित लोग ज्ञानी होते हैं तो वहीं 7 मूलांक के लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं. हालांकि सभी में अच्छी और बुराईयां दोनों होती है. इनमें कुछ मूलांक ऐसे भी हैं, जो मौका मिलने पर धोखा तक दे सकते हैं. हालांकि यह उनके ग्रह नक्षत्रों पर भी निर्भर करता है.
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3.अपने स्वार्थ के लिए दे देते हैं धोखा
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी ग्रह राहु हैं, यह मायावी ग्रह अचानक परिवर्तन और भ्रम का कारक है. इसके जातक वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अपनी बातों और काम छिपाने में माहिर होते हैं. ये लोग सामने वाले का धोखा देने में जरा भी नहीं कतराते. उसे इसका पता तक नहीं लगने देते हैं.
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4.इन्हें समझना है बहुत मुश्किल
मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. इस मूलांक के लोगों को समझना बेहद ही मुश्किल है. इसकी वजह इस ग्रह का रहस्यमयी होना है. कभी-कभी ये लोग विश्वासघात तो नहीं करते, लेकिन इनके स्वभाव में अचानक आए बदलाव के कारण इन्हें समझना और भरोसा करना घातक होता है.
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5.लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी को भी दे सकते हैं धोखा
मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. शनिदेव को न्यायधिश की उपाधि प्राप्त होती है. यही वजह है कि इनके जातक वैसे तो बहुत दृढ़ निश्चय और मेहनती होते हैं, लेकिन ये लोग अपने करियर और लक्ष्यों के बीच किसी के आने पर उसे छोड़ने या हटाने में जयादा देर नहीं लगाते, चाहे फिर वह इनका अपना ही क्यों न हो.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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