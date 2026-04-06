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Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

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Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

जीवन में हर कोई जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करना चाहता है. नौकरी से लेकर व्यापार में टॉप पॉजिशन पर जाकर खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसमें कुछ लोग बहुत जल्द ही सफलता पा लेते हैं तो कुछ को लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है. अंक ज्योतिष की मानें तो इसके पीछे इनका मूलांक और ग्रह होते हैं...

Nitin Sharma | Apr 06, 2026, 05:03 PM IST

1.इन्हें देर से मिलती है सफलता

इन्हें देर से मिलती है सफलता
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अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर नंबर अपनी एक अलग पावर और स्वामी ग्रह होता है. उस ग्रह का प्रभाव उक्त मूलांक के व्यक्ति पर पड़ता है. इसी के चलते कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में सफलता तो मिल जाती है तो वहीं कई ऐसे हैं, जिन्हें लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है.हालां​कि इनकी मेहनत खराब नहीं जाती और एक दिन इनका भी सितारा चमकता है. 

(Credit Image AI)

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2.जीवन में आखिरी पड़ाव पर मिलती है सफलता

जीवन में आखिरी पड़ाव पर मिलती है सफलता
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अंक ज्योतिष की मानें तो कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है तो वहीं कुछ को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है. इसके पीछे की वजह इनके मूलांक और ग्रहों से लेकर काम के प्रति लगाव और नॉलेज भी है. 

(Credit Image AI)

3.इस मूलांक के लोगों को जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव

इस मूलांक के लोगों को जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव
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अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 के स्वामी राहु ग्रह है. यह एक ऐसा मूलांक है, जिसमें जन्मे लोगों को करियर में स्ट्रगल करना पड़ता है. इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं. इसके पीछे की वजह इनके स्वामी ग्रह राहु के पास सिर्फ दिमाग का होना है. उसके पास नीचे का हिस्सा नहीं होता है. यही वजह है कि इन्हें जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल पाती.

(Credit Image AI)

4.40 के बाद मिलती है सफलता

40 के बाद मिलती है सफलता
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मूलांक ​7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. इस ग्रह के पास धड़ तो है, लेकिन दिमाग नहीं होता. ये लोग दिल से सोचते हैं. यही वजह है कि इन्हें जीवन में बहुत बार धोखा मिलता है. ये लोग जिस भी काम को करते हैं. उसमें अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन इन्हें सफलता 40 की उम्र के आसपास ही मिल पाती है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.शनि का होता है प्रभाव

शनि का होता है प्रभाव
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किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ग्रहों के न्यायधिश शनिदेव कर्मफल दाता है. शनि की गति बहुत धीमी है. वहीं शनि के जातकों को कोई भी चीज मेहनत करने पर ही मिलती है. उनकी धीमी गति की वजह से भी इस मूलांक के लोगों को सफलता की गति धीमी होती है, हालांकि इन्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है. ये लोग लंबे समय बाद ही सही, लेकिन इनकी सफलता का शोर दूर तक होता है. इन्हें जीवन में खूब दौलत और शोहरत की प्राप्ति होती है. 

(Credit Image AI)

6.क्रोध और आक्रमक स्वभाव

क्रोध और आक्रमक स्वभाव
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मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन इनमें बहुत गुस्सा और स्वभाव थोड़ा आक्रमक होता है. यही वजह है कि इनके कई काम बनकर बिगड़ जाते हैं. ये लोग व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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