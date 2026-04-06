Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

5 . शनि का होता है प्रभाव

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किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ग्रहों के न्यायधिश शनिदेव कर्मफल दाता है. शनि की गति बहुत धीमी है. वहीं शनि के जातकों को कोई भी चीज मेहनत करने पर ही मिलती है. उनकी धीमी गति की वजह से भी इस मूलांक के लोगों को सफलता की गति धीमी होती है, हालांकि इन्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है. ये लोग लंबे समय बाद ही सही, लेकिन इनकी सफलता का शोर दूर तक होता है. इन्हें जीवन में खूब दौलत और शोहरत की प्राप्ति होती है.

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