Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत

धर्म
Nitin Sharma | May 25, 2026, 02:13 PM IST
1.कई बार सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं, खुद की सोच होती है
कई लोग बाहर से काफी सक्षम होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को लेकर संदेह में रहते हैं. वे सोचते हैं कि शायद वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना दूसरों को लगता है. यही वजह है कि कई बार उनका टैलेंट सामने नहीं आ पाता. इसके चलते मौके हाथ से निकल जाते हैं. अंक ज्योतिष में भी कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जिनमें यह प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है. आइए जानते हैं.
(Credit Image AI)
2.मूलांक 2 वाले लोग क्यों खुद की काबिलियत पर करते हैं शक
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक के लोग बहुत ही भावुक, संवेदनशील और समझदार होते हैं. ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं, लेकिन खुद को लेकर अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं. इन्हें लगता है कि शायद वे उतने मजबूत या निर्णायक नहीं हैं. इस वजह से ये कई बार मौके मिलने पर भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब ये खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे टीम लीडर और क्रिएटिव फील्ड में शानदार प्रदर्शन करते हैं.
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3.मेहनती और स्मार्ट होने के बाद भी खुद को आंकते हैं कम
मूलांक 4 किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही मेहनती और डिस्प्लीन वाले होते हैं. ये काम को लेकर गंभीर रहते हैं, लेकिन अक्सर अपनी उपलब्धियों को छोटा समझ लेते हैं. इनमें यह सोच रहती है कि अभी और बेहतर करना बाकी है, इसलिए वे अपनी सफलता को सेलिब्रेट नहीं करते. यही आदत कई बार इन्हें अंदर ही अंदर अंडर कॉन्फिडेंस की ओर ले जाती है, लेकिन जैसे ही ये अपनी मेहनत को पहचानना शुरू करते हैं, इनके लिए सफलता के दरवाजे तेजी से खुलते हैं.
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4.इनके अंदर छिपा रहता है टैलेंट
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. ये लोग गहरी सोच और इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के होते हैं. ये अपने काम को लेकर पर्फेक्शनिस्ट होते हैं और खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं. इस वजह से इन्हें लगता है कि उनका काम अभी पूरा पर्फेक्ट नहीं है, इसलिए वे खुद को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन यही लोग जब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिसर्च, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं.
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5.असली बदलाव कब आता है
इन तीनों मूलांकों में एक कॉमन बात यह है कि ये अपनी क्षमता को दूसरों से ज्यादा खुद से छुपाते हैं, लेकिन जब ये अपनी सोच बदलकर चुनौतियों को अपनाते हैं, तो इनका प्रदर्शन अचानक बहुत मजबूत हो जाता है. असल में सफलता टैलेंट से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान खुद को कितना मानता है. यही सीख इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है कि आत्मविश्वास ही असली गेम चेंजर है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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