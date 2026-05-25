Numerology: आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग

2 . लो शू ग्रिड से देखें अपनी ताकत

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अरविंद सूद बताते हैं कि अगर आपको अपने अंदर छिपी ताकत और राजयोग का पता करना है तो लो शो ग्रिड बना लें. इसमें अपनी जन्म तारीख से लेकर मूलांक और भाग्यांक भरे. अगर आपका एक भी ऐरो बनता है. यानी तीन बॉक्स में कोई भी नंबर पूरा होता है तो मतलब है कि आपमें कोई विशेष शक्ति है, जो यूनिवर्स से प्रदान हैं. इसे खोने की जगह इस पर काम करें. इससे आपकी तरक्की निश्चित है. आइए जानते हैं कौन कौन से ऐरो होते हैं राजयोग और बर्थचाट में कैसे करें चेक...

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