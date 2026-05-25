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Numerology: आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग

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Numerology: आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग

ज्योतिष की मानें तो व्यक्ति के नाम की तरह ही उसकी जन्म तारीख में भी कई रहस्य, पावर और यूनिवर्स का कृपा छिपी होती है. व्यक्ति के आगे बढ़ने से लेकर उन्हें पावरफुल बनाने में ये मदद करती हैं. आप में कौन सी पावर है. इसका पता भी आप खुद अपनी बर्थडेट से लगा सकते हो, आइए जानते हैं कैसे...

Nitin Sharma | May 25, 2026, 08:58 AM IST

1.खुद लगा सकते हैं पता

खुद लगा सकते हैं पता
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अंक ज्योतिष अरविंद सूद बताते हैं कि व्यक्ति की बर्थडेट न सिर्फ उसका स्वभाव और आदतें बताती है, यह व्यक्ति के अंदर छिपी पावर, उसकी क्षमता और भगवान को दिये उसकी चमत्कारी शक्तियों को भी बता देती है. इसी को राजयोग कहते हैं, जिन लोगों की बर्थडेट में यह राजयोग बनता है. वह सही रास्ता पकड़ लें तो उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता. आइए जानते हैं कैसे लगाये यूनिवर्स से प्राप्त अपनी ताकत का पता.

(Credit Image AI)

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2.लो शू ग्रिड से देखें अपनी ताकत

लो शू ग्रिड से देखें अपनी ताकत
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अरविंद सूद बताते हैं कि अगर आपको अपने अंदर छिपी ताकत और राजयोग का पता करना है तो लो शो ग्रिड बना लें. इसमें अपनी जन्म तारीख से लेकर मूलांक और भाग्यांक भरे. अगर आपका एक भी ऐरो बनता है. यानी तीन बॉक्स में कोई भी नंबर पूरा होता है तो मतलब है कि आपमें कोई विशेष शक्ति है, जो यूनिवर्स से प्रदान हैं. इसे खोने की जगह इस पर काम करें. इससे आपकी तरक्की निश्चित है. आइए जानते हैं कौन कौन से ऐरो होते हैं राजयोग और बर्थचाट में कैसे करें चेक...

(Credit Image AI)

3.सोचने समझने की बड़ी शक्ति

सोचने समझने की बड़ी शक्ति
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अगर आपके बर्थचार्ट में 4, 3 और 8 नंबर शामिल है तो समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको सोचने की समझते बड़ी ताकत दी है, आप थॉट प्लेन है. इसका अर्थ है कि जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से आप सोचना शुरू करते हैं. इन लोगों को पास सोचने की एक बड़ी शक्ति होती है. ये दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम होते हैं. इन्हें पैसों की अच्छी समझ होती है. अपनी इसी ताकत से बहुत कम समय में काफी मोटा पैसा बना लेते हैं.

(Credit Image AI)

4.संघर्षों से बिना डरे आगे बढ़ते हैं

संघर्षों से बिना डरे आगे बढ़ते हैं
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अगर आपके बर्थचार्ट 9, 5 और 1 आ रहा है तो ऐसे लोगों की सफलता निश्चत है. ये लोग बिना डरे और बिना रुके आगे बढ़ते हैं. ये लोग संघर्षों से नहीं घबराते हैं. इन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही बड़ी होती है. हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरके नोका कभी पार नहीं होती. यह लाइनें इन लोगों पर पूरी तरह से सटीक बैठती हैं. ज्यादातर सफल लोगों के बर्थचार्ट में ये तीनों नंबर जरूर आते हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.एक्शन लेने में होते हैं आगे

एक्शन लेने में होते हैं आगे
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जिन लोगों के बर्थचार्ट में 2, 7 और 6 होता है. इनमें 2 के स्वामी चंद्रमा, 7 के केतु और 6 के स्वामी हैं शुक्र हैं. ये लोग हिम्मत वाले होते हैं. ये लोग जो सोचते हैं. उस पर एक्शन लेते हैं. खुद करने पर ही विश्वास रखते हैं. किसी से डरते नहीं है, लेकिन सुस्ती और लेजीनेस इनके लिए ग्रहण का काम करती हैं, जिसके चलते यह अपनी ताकत को खो देते हैं.

(Credit Image AI)

6.दूसरों से अलग करने का रखते हैं दम

दूसरों से अलग करने का रखते हैं दम
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जिन लोगों के बर्थचार्ट में 4, 9, और 2 होता है. ये लोग बहुत ही क्रेजी और पागल होते हैं. अगर अपनी ताकत को पहचान लें तो कुछ भी कर सकते हैं. इन्हें दुनिया से अलग हटकर चलने में मजा आता है और यही इनकी ताकत बनती है, जो इन्हें सफलत बनाती है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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