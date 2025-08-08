Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 08, 2025, 10:59 AM IST
1.मूलांक 0
अगर आपके मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट 0 यानी शून्य है तो इसका मतलब है कि यह अंक अध्यात्मिक और रहस्यमयी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस नंबर वाले लोग दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं.
2.मूलांक 1
अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 1 है तो इसका अर्थ है कि आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है. इस अंक के लोग जन्म से ही लीडर होते हैं. ये आत्मबल से भरे होते हैं. इसके साथ ही स्वभाव से बहुत ही जिद्दी भी हो सकते हैं.
3.मूलांक 2
मोबाइल की आखिरी डिजिट अगर 2 है तो इसका अर्थ है व्यक्ति बहुत ही भावुक और सहयोगी होता है. इन लोगों में गजब की संवेदनशीलता और रिलेशन को बैलेंस करने का हुनर होता है, लेकिन कुछ बातों को दिल पर लेकर आहत हो जाते हैं.
4.मूलांक 3
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 3 होता है. ऐसे लोग बहुत ही जिंदादिली और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं. ये लोग कला से लेकर लेखन और सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े लोग होते हैं.
5.मूलांक 4
जिन लोगों के मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट 4 होती है. ऐसे लोग स्थिर और मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं. इसके साथ ही ये लोग काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचते हैं.
6.मूलांक 5
मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो इसका अर्थ है कि ऐसे लोग रिस्क लेने की क्षमता रखने के साथ ही फ्री माइंड रहते हैं. ये लोग यात्राएं और नए अनुभवों को जीवन में पसंद करते हैं.
7.मूलांक 6
मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 6 है तो ऐसे लोग परिवार और प्रेमी जिम्मेदारियों को उठाते हैं. ये लोग रिश्तों को सहेजकर रखते हैं. आप के अंदर दूसरों की चिंता करने की आदत है.
8.मूलांक 7
मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 7 है तो इसका मतलब है कि आप चिंतनशील और ज्ञानी हैं. जीवन के रहस्य, दर्शन और ज्ञान को प्राप्ति की रुचि रखते हैं. आप जीवन की गहराइयों में अकेले रहना पसंद करते हैं.
9.मूलांक 8
अगर आपके मोबाइल नंबर का डिजिट 8 है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है. इससे इनकम के सोर्स बढ़ते हैं. जीवन में धन के अच्छे योग हैं. आप बिजनेस माइंड के व्यक्ति हैं. इसके साथ ही आप भौतिक सफलता प्राप्त करने की चाह रखते हैं. जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं.
10.मूलांक 9
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 9 है तो ऐसे लोग जीवन में करुणामय और सेवा करना पसंद करते हैं. इसके साथ ही दूसरों की मदद करे के लिए तैयार रहते हैं. ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता.
