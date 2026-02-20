FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

अंक ज्योतिष में हर नंबर का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब बात किसी की जन्मतारीख की आती है तो इसमें मूलांक और ग्रह स्वामी का सबसे ज्यादा महत्व होता है. अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के मूलांक से उसके बारें में सबकुछ पता लगाया जा सकता है.

Nitin Sharma | Feb 20, 2026, 03:52 PM IST

1.बड़ी शक्ति ही बनती है कमजोरी

बड़ी शक्ति ही बनती है कमजोरी
1

इसी में एक मूलांक ऐसा है, जिसके पास एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उसकी यही बड़ी शक्ति उसकी हार की वजह बन जाती है. आइए जानते हैं कौन सी तारीख में जन्मे लोगों के साथ ऐसा होता है. उनका मूलांक क्या है.
 

2.इन लोगों के पास होती है ये शक्ति

इन लोगों के पास होती है ये शक्ति
2

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के स्वामी राहु हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और जिद्दी होते हैं, लेकिन इनकी यही शक्तियां इनकी कमजोरी बनकर सफलता में बाधा बन जाती हैं. 

3.सफलता में बाधा बनती हैं ये आदतें

सफलता में बाधा बनती हैं ये आदतें
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले दिमाग के तेज होने के साथ ही बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और जिद्दी होते हैं. इनकी यही आदत सफलता में बाधा बन जाती है. अंक ज्योतिष कहते हैं कि ज्यादा आत्मविश्वासी और जिद्दीपन की वजह से ये अपना नुकसान कर बैठते हैं. 

(Credit Image AI)

4.मूलांक 8 के लोग

मूलांक 8 के लोग
4

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनिदेव हैं. यही वजह है कि इस मूलांक में जन्मे लोगों में दृढ़ता, मेहनत, जिद्दी स्वभाव ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह यही इनकी कमजोरी और बाधा भी बन जाती है. 

(Credit Image-AI)

5.जीवन में करते हैं कड़ा संघर्ष

जीवन में करते हैं कड़ा संघर्ष
5

मूलांक 8 के लोग जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं. उनकी ईमानदारी और जिम्मेदार वाला व्यवहार उन्हें कभी-कभी काम में बहुत धीमा कर देता है. वहीं जिद्दी स्वभाव और गुस्सा इनकी कमजोरी होती है, जो तरक्की में बाधा बनती है. 

