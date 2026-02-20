Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

2 . इन लोगों के पास होती है ये शक्ति

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के स्वामी राहु हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और जिद्दी होते हैं, लेकिन इनकी यही शक्तियां इनकी कमजोरी बनकर सफलता में बाधा बन जाती हैं.