Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन

5 . ऐश्वर्य, आकर्षण और लोकप्रियता से जुड़ा है नंबर 6

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अंक ज्योतिष में नंबर 6 के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. शुक्र ऐश्वर्य, आकर्षण, कला, सुंदरता, ग्लैमर और लग्जरी के कारक हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड से लेकर मीडिया या फिर फैशन में दिखने वाले लग्जरी पाने वाले लोगों का मूलांक या भाग्यांक 6 होता है. इसके बर्थ चार्ट में नंबर 6 शामिल होता है, जो इन्हें जीवन में जल्द ही नेम फेम और मनी प्रदान करता है. इनमें आलिया भट्ट से लेकर रणवीर सिंह जैसे कई उदाहरण हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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