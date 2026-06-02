Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता

5 . वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग

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मूलांक 4 के लोगों को वर्कहॉलिक कहा जाता है. इसकी वजह ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. इन्हें काम इतना ज्यादा प्यारा होता है कि उसे करने में दिन रात लग रहते हैं. यही वजह है कि इन्हें वर्कहॉलिक भी कहा जाता है. ये लोग काम के सामन ज्यादा कुछ नहीं देखते.

( Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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