Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता

धर्म
Nitin Sharma | Jun 02, 2026, 12:17 PM IST
1.मूलांकों पर पड़ता है ग्रहों का प्रभाव
अंक ज्योतिष की मानें तो हर तारीख और मूलांक का अपना एक अलग महत्व होता है. इसमें 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होते हैं. इनके अलग अलग नौ स्वामी ग्रह हैं. इन्हीं का प्रभाव हर व्यक्ति की एनर्जी, सोच समझ और सफलता पर पड़ता है. इसमें मूलांक 4 की बात करें तो इसके स्वामी ग्रह राहु है, जो छाया ग्रह हैं.
(Credit Image AI)
2.इन लोगों का होता है मूलांक 4
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी राहु हैं. इस ग्रह के पास सिर हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ही तेज, बुद्धिमान के साथ ही जिद्दी होते हैं. ये जो करने से ठान लेते हैं. उसे करके ही दम लेते हैं. ये लोक लीक से हटकर सोचते हैं और वैसा ही काम करते हैं.
(Credit Image AI)
3.जीवन में आते हैं खूब उतार चढ़ाव
इन लोगों को जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. इसके पीछे की वजह इनका बहुत ज्यादा कल्पनाशील और क्रांतिकारी सोच का होना है, जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है. वहां से ये लोग शुरू करते हैं. ये लोग ज्यादा पुरानी बातों और परंपराओं में विश्वास नहीं रखते.
(Credit Image AI)
4.स्वभाव से जिद्दी, लेकिन दिल के होते हैं साफ
मूलांक 4 के लोग स्वभाव से बहुत ही जिद्दी होते हैं. इन्होंने जो सोच लिया, उसे करके ही दम लेते हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा ये लोग दिल के साफ होते हैं. ये लोग किसी के साथ छल नहीं करते. एक खुली किताब की तरह अच्छा या बुरा व्यक्ति के मुंह पर बोल देते हैं. ये स्पष्टवादी और अच्छे वफादार दोस्त होते हैं.
(Credit Image AI)
5.वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग
मूलांक 4 के लोगों को वर्कहॉलिक कहा जाता है. इसकी वजह ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. इन्हें काम इतना ज्यादा प्यारा होता है कि उसे करने में दिन रात लग रहते हैं. यही वजह है कि इन्हें वर्कहॉलिक भी कहा जाता है. ये लोग काम के सामन ज्यादा कुछ नहीं देखते.
( Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से