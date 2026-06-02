FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
UP Election 2027: मायावती या अखिलेश यादव? यूपी चुनाव में किसका हाथ थामेंगे चंद्रशेखर आजाद, गठबंधन पर खोले पत्ते!

UP Election 2027: मायावती या अखिलेश यादव? यूपी चुनाव में किसका हाथ थामेंगे चंद्रशेखर आजाद, गठबंधन पर खोले पत्ते!

JoSAA Counselling 2026: आज से खुला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, चॉइस फिलिंग का मौका न गंवाएं

JoSAA Counselling 2026: आज से खुला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, चॉइस फिलिंग का मौका न गंवाएं

Vastu Remedies: बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा

बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता

स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता

दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी

दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी

Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  

राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक

HomePhotos

धर्म

Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता

हर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य अलग होता है. सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं. इसी से वह सफलता को प्राप्त करता है, लेकिन इन सब में सबसे अहम प्रभाव व्यक्ति की जन्म तारीख और मूलांक डालता है. अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. इससे आप व्यक्ति के गुण और स्वभाव जान सकते हैं...

Nitin Sharma | Jun 02, 2026, 12:17 PM IST

1.मूलांकों पर पड़ता है ग्रहों का प्रभाव

मूलांकों पर पड़ता है ग्रहों का प्रभाव
1

अंक ज्योतिष की मानें तो हर तारीख और मूलांक का अपना एक अलग महत्व होता है. इसमें 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होते हैं. इनके अलग अलग नौ स्वामी ग्रह हैं. इन्हीं का प्रभाव हर व्यक्ति की एनर्जी, सोच समझ और सफलता पर पड़ता है. इसमें मूलांक 4 की बात करें तो इसके स्वामी ग्रह राहु  है, जो छाया ग्रह हैं.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.इन लोगों का होता है मूलांक 4

इन लोगों का होता है मूलांक 4
2

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी राहु हैं. इस ग्रह के पास सिर हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ही तेज, बुद्धिमान के साथ ही जिद्दी होते हैं. ये जो करने से ठान लेते हैं. उसे करके ही दम लेते हैं. ये लोक लीक से हटकर सोचते हैं और वैसा ही काम करते हैं. 

(Credit Image AI)

3.जीवन में आते हैं खूब उतार चढ़ाव

जीवन में आते हैं खूब उतार चढ़ाव
3

इन लोगों को जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. इसके पीछे की वजह इनका बहुत ज्यादा कल्पनाशील और क्रांतिकारी सोच का होना है, जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है. वहां से ये लोग शुरू करते हैं. ये लोग ज्यादा पुरानी बातों और परंपराओं में विश्वास नहीं रखते.

(Credit Image AI)

4.स्वभाव से जिद्दी, लेकिन दिल के होते हैं साफ

स्वभाव से जिद्दी, लेकिन दिल के होते हैं साफ
4

मूलांक 4 के लोग स्वभाव से बहुत ही जिद्दी होते हैं. इन्होंने जो सोच लिया, उसे करके ही दम लेते हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा ये लोग दिल के साफ होते हैं. ये लोग किसी के साथ छल नहीं करते. एक खुली किताब की तरह अच्छा या बुरा व्यक्ति के मुंह पर बोल देते हैं. ये स्पष्टवादी और अच्छे वफादार दोस्त होते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग

वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग
5

मूलांक 4 के लोगों को वर्कहॉलिक कहा जाता है. इसकी वजह ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. इन्हें काम इतना ज्यादा प्यारा होता है कि उसे करने में दिन रात लग रहते हैं. यही वजह है कि इन्हें वर्कहॉलिक भी कहा जाता है. ये लोग काम के सामन ज्यादा कुछ नहीं देखते. 

( Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी
दुनिया की सबसे रॉयल ट्रेन यात्रा! टिकट इतना महंगा कि नोएडा में मिल जाएगी प्रॉपर्टी
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
अगर ये काम नहीं किया तो 30 जून के बाद कट जाएगा आपका LPG कनेक्शन! जानिए सरकार का नया नियम
अगर ये काम नहीं किया तो 30 जून के बाद कट जाएगा आपका LPG कनेक्शन! जानिए सरकार का नया नियम
Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar: बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो
बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो
Numerology: कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? न्यूमेरोलॉजी बताती है हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद
कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? बर्थडेट से जानें हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
Numerology: जून में इन 3 मूलांक को मिलेगा उनके कर्मों का फल, मास्टर नंबर की एनर्जी खोलेगी सक्सेस और ऑपर्च्युनिटी का बड़ा दरवाजा
जून में इन 3 मूलांक को मिलेगा उनके कर्मों का फल, मास्टर नंबर की एनर्जी खोलेगी सक्सेस और ऑपर्च्युनिटी का बड़ा दरवाजा
MORE
Advertisement